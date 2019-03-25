Вячеслав Довженко: биография, творчество и все новости об актере

Вячеслав Довженко – известный актер театра и кино. Играл в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. В сериале «С волками жить» исполнил роль Николая, отца главной героини Евы. Свежие новости о жизни актера и факты его биографии найдете в материале.

Полное имя: Вячеслав Довженко

Дата рождения: 18 сентября 1976 г.

Деятельность: актер

Место проживания: Киев

Образование

В 1995 году Вячеслав Довженко окончил театральное училище в Днепропетровске по двум специальностям «актер театра кукол» и «актер театра драмы». С 1998 года играет в «Киевском Свободном театре».

В 2009 году Вячеслав окончил режиссерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Через два года начал играть в Киевском академическом драматическом театре на Подоле.

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Карьера

В кино Вячеслав Довженко снимается с середины 1990-х, первая роль была в фильме «Тарас Шевченко. Завещание». За роль в спектакле «Диалог самцов» Вячеслав получил призы международных фестивалей «Добрый театр» и «Подмосковные вечера». С 2000-х снимается в телесериалах.

Роли Вячеслава Довженко в кино:

2019 – «С волками жить»

2019 – «Джованни»

2017 – «Хороший парень»

2017 – «Не могу забыть тебя»

2016 – «На линии жизни»

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