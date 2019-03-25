На телеканале СТБ сегодня, 25 марта, в 20:00 состоится премьера нового сериала «С волками жить». Зрители узнают себя в главных героях и окунутся в удивительную жизнь по ту сторону экрана. Всего выйдет восемь серий «С волками жить». График выхода увлекательной ленты узнайте в материале.

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«Приключения Оливера Твиста» Чарльза Диккенса вдохновили на создание нового сериала в 2019 году — «С волками жить». История юной Евы, никогда не знавшей своих родителей, заставит вас задуматься о самом сокровенном. Бедная девочка попадает в шайку воров и жуликов и чудом выживает в самых мрачных воровских притонах большого города. Но смогут ли силы зла победить стремление Евы вырваться из преступного мира?

График выхода серий «С волками жить»

1 серия — 25.03.2019 в 20:00

Смотрите онлайн С волками жить – 1 серия

2 серия — 25.03.2019 в 20:58

Смотрите онлайн С волками жить – 2 серия

3 серия — 26.03.2019 в 20:00

4 серия — 26.03.2019 в 20:58

5 серия — 27.03.2019 в 20:00

6 серия — 27.03.2019 в 20:58

7 серия — 28.03.2019 в 20:00

8 серия — 28.03.2019 в 20:58

Не пропустите интригующий сериал «С волками жить» в 20:00 на телеканале СТБ!

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