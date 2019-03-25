Мы предлагаем вам посмотреть подборку обуви, которая будет в тренде весной 2019 года. Ведь что порадует женщину больше, чем пара новых красивых туфель? Чтобы не ошибиться при выборе, читайте наш материал.

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Оранжевая обувь

В 2019 году оранжевый – это новый черный. Не зря Pantone назвал цветом года коралловый, в народе известный как тусклый оранжевый. Именно поэтому призываем вас обратить внимание на этот оттенок в обуви, тем более, что сейчас найти такую пару можно будет на любой бюджет.

Обувь балерин

Весной 2019 года в моду придет обувь, как у балерин. Множество завязок, квадратный носок и другие особенности такой обуви будут в тренде. Это не обязательно должны быть пуанты, ведь в них по улице не очень удобно ходить. Но чем больше шнурочков у ваших туфелек – тем лучше!

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Обувь с перьями

С одежды тренд на перья медленно, но уверенно перекочевал на обувь. Но если к таким экстравагантным элементам на блузах и платьях мы уже привыкли, то с чем сочетать такую обувь, понятно не всем. Лучше всего выбирать туфли или босоножки с перьями, чтобы обувать их на случай праздника. Ведь на каждый день такая обувь может смотреться чересчур. Да и чтобы перья долго сохраняли красивый вид, за ними нужен особый уход. Всегда храните такую обувь в пыльнике и желательно в отдельном месте.

Обувь на платформе

Если у вас была раньше обувь на платформе, то смело доставайте ее из шкафов, этот тренд возвращается. Буквально несколько лет назад все с ума сходили по высоким кроссовкам, теперь же в моду входят босоножки и сандалии с большой массивной платформой. И чем более вычурной и странной она будет, тем больше вы будете в тренде! На показах модных дизайнеров платформы были разных цветов и форм, поэтому смело экспериментируйте.

Бахрома на обуви

Еще один тренд, перекочевавший к нам с верхней одежды. Как только курточки и пиджаки с бахромой начали носить все модницы, дизайнеры решили, что нужно создать такую обувь.

Ковбойский стиль закрепляет свои позиции. Но если зимой все носили сапоги в стиле дикого запада, то весной вам предлагают обуть туфли или сандалии с бахромой. Если американский стиль вам по душе, то стоит попробовать.

Принты на обуви

Ни одна весна не обходится без трендовых принтов, и 2019 не стал исключением. Теперь в тренд вошла обувь, полностью покрыта, например, цветочным или звериным принтом. Если вы уже обзавелись одной такой парой еще осенью, то стоит лишь вспомнить о ней и достать из шкафа. А если нет, то в магазинах вы найдете массу вариантов.

Прозрачная обувь

В моду снова входят прозрачные элементы в обуви. Будь то только прозрачный каблук или пластиковые прозрачные вставки – все это на пике популярности весной 2019 года. Если стиль Ким Кардашьян вам по душе, то вы легко впишете такой тренд в свой гардероб. А если нет, то не стоит заморачиваться, носите то, в чем вам удобно, и забейте на все тренды!

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