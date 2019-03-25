Лунное затмение в 2019 году мы сможем увидеть еще один раз. Когда это произойдет и к чему готовиться, рассказала Рубина Цыбульская. Узнайте дату лунного затмения, а также как это может повлиять на вас.

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Одним из самых загадочных природных явлений считаются затмения. Они бывают солнечные и лунные, но каждое вызывает мощные энергетические всплески и оттоки. Лунное затмение чаще проходит незамеченным, но, как правило, гораздо ярче проявляется в повседневной жизни благодаря более сильному энергетическому всплеску.

Такой всплеск может быть опасен для чувствительных и легковозбудимых людей. Больше всего это отражается на стариках, детях, психически нездоровых людях.

Воздействие такой энергии может проявляться в обостренных чувствах страха, тревоги, агрессии.

Но лунные затмения могут провоцировать не только негативные последствия у людей: усиление энергии дает возможность раскрыть свои внутренние каналы связи. В свою очередь это откроет коридор связи с умершими. Поэтому, если вы хотите, что-то спросить у умерших близких, сфокусируйтесь на этой мысли во время затмения и не упускайте появившихся мыслеформ — ответ обязательно придет.

Кроме того, канал связи можно использовать и для достижения своих целей. Сконцентрируйтесь на вашей первоочередной проблеме, чтобы найти решение.

Лунные затмения в 2019 году:

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16—17 июля — частичное лунное затмение

Начало частичного затмения: 16 июля 22 часа 01 минута

Максимальная фаза: 17 июля 23 часов 30 минут 44 секунды

Конец частичного затмения: 17 июля 00 часов 59 минут

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