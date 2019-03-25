Пасхальный кулич – традиционное блюдо святого праздника Пасхи 2019. Когда печь пасхальные куличи и как это делать правильно, рассказала победительница «Битвы экстрасенсов»-13, эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», мольфарка Елена Стеценко.

Больше по теме: Православная Пасха 2019: дата празднования в Украине

Ясновидящая Елена Стеценко рассказала о таинстве приготовления пасхального кулича в ее семье.

В нашей семье пасхальные куличи всегда пекли и пекут только в Страстную пятницу – до 17 часов вечера! При приготовлении кулича я никогда не пользуюсь ножом, ведь тогда пасхальное тесто садится или трескается. Если что-то нужно порезать, это готовится накануне в четверг, например, режется лимон для глазури или готовится сахарная пудра.

Больше по теме: Великий пост 2019: как правильно поститься и что можно есть

По словам мольфарки, к приготовлению куличей нужно относиться очень ответственно. Порой это может напоминать даже некий ритуал.

Во время приготовления все домочадцы ходят на цыпочках, говорят шепотом, не смотрят телевизор и не играют в компьютерные игры! Но могут читать молитвы или Библию. Над приготовлением следует работать сообща: дочь помогает с приготовлением, сын красит яйца, остальные члены семьи собирают корзину. Когда куличи готовы, берем собранную корзину, накрываем полотенцем и идем в церковь, потому что в 18 часов начинается всенощная служба!

Также Елена поделилась тем, как у нее в семье подходят к празднованию Пасхи.

После церкви мы идем в гости к семье, с которой будем праздновать. Там собираются все домашние – мама, сестра с мужем, племянники, мои дети, зять, родственники зятя. Заходим в дом, говорим три раза «Христос воскрес!». Матери и отцы отвечают три раза «Воистину воскрес!» и приглашают к праздничному столу. Никто ничего не ест, пока не постучимся пасхальными яйцами и не разделим на каждого кулич. Первым кулич получает самый молодой, потом по старшинству. И только после того, как самый молодой первым вкушает яйцо и кулич, начинается празднование.

Больше по теме: Творожная пасха: рецепт от Надежды Матвеевой

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ