гороскоп на март 2019 от хаяла алекперов

Гороскоп на март 2019 года расскажет о самых благоприятных днях для реализации планов. На что обратить внимание, а каких дел вовсе избегать? Узнаете в гороскопе на март 2019 года от двукратного победителя и судьи «Битвы экстрасенсов», эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящего и астролога Хаяла Алекперова.

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Гороскоп на март 2019 — Овны

Чрезмерная эмоциональность может сбивать Овнов с правильного пути, подталкивая к ложным выводам о людях и нецелесообразным решениям. К тому же есть большая вероятность затяжных конфликтов, которые сейчас Овнам ни к чему. А потому старайтесь держать себя в руках и сглаживать острые углы в общении с окружающими. Также, старайтесь держаться подальше от сплетен и слухов, тщательно проверяя информацию, которая к вам поступает, чтобы не попасть впросак.

Гороскоп на март 2019 — Телецьцы

Март – прекрасное время для Тельцов, чтобы взяться за новые начинания и достичь в них немалых продвижений. Главное при этом – бросить вызов собственной нерешительности. Только так вы сможете приблизиться к мечте. В личной жизни одиноких Тельцов – временное затишье. Постарайтесь потратить это время не на душевные терзания, а на то, чтобы разобраться в себе и обрести внутреннюю гармонию. Семейным же знакам стоит чаще говорить с партнером по душам. Недосказанность – главная причина конфликтов в этом месяце.

Гороскоп на март 2019 — Близнецы

Личная жизнь Близнецов в марте будет очень насыщенной. Представители данного знака окажутся в центре внимания. А потому флирт, комплименты и восхищенные взгляды вам гарантированы. Но если свободным Близнецам такая ситуация сулит новые знакомства, семейным знакам стоит быть осторожнее. Сейчас не лучшее время проверять отношения на прочность, провоцируя партнера к ревности.

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Гороскоп на март 2019 — Раки

Первый весенний месяц сулит Ракам успех в финансовых делах. Есть шанс, что ваши заработки увеличатся, а старые долги – вернутся с лихвой. Чем не повод порадовать себя приятными покупками? Но вот со своим здоровьем стоит быть бережливее – не исключено обострение хронических заболеваний. А потому спорт, правильное питание и здоровый сон – те столбы, на которых сможет удержаться ваше хорошее самочувствие.

Гороскоп на март 2019 — Львы

Март – прекрасное время для Львов, чтобы проявить инициативу и творческий подход в профессиональной сфере деятельности. С любыми нестандартными задачами представители этого знака справятся на «ура». Однако в личной сфере стоит быть сдержаннее. К примеру, споров и дискуссий с близкими людьми лучше избегать – велика вероятность того, что ссора разгорится даже из-за маленькой искры.

Гороскоп на март 2019 — Девы

Звезды не советуют Девам заниматься самокопанием. В марте попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на вашем настроении и самочувствии. Постарайтесь не зацикливаться на проблемах и избегать ссор. Не лучше ли с головой уйти в работу. Тем более, что этот период благоприятен для карьерных свершений.

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Гороскоп на март 2019 — Весы

В этот период Весы будут полны вдохновения и сил, что позволит им достичь немалых успехов в профессиональной сфере и закончить давно начатые дела. Но находясь в творческом порыве, не стоит распространяться о своих дальнейших планах и целях людям, которым не доверяете на все сто процентов. Есть большая вероятность, что вам хотят «насолить».

Гороскоп на март 2019 — Скорпионы

Скорпионы могут столкнуться с усталостью и раздражительностью. Помните о том, что отдых – это не прихоть, а острая необходимость. Так как забот будет действительно очень много. И чтобы не доводить состояние усталости до нервных срывов и депрессий, звезды советуют чаще баловать себя приятными мелочами, вроде нового маникюра, похода к парикмахеру или шопинга.

Гороскоп на март 2019 — Стрельцы

Стрельцам, которые отличаются довольно упрямым нравом, в этот период звезды советуют чаще прислушиваться к подсказкам окружающих. К сожалению, в марте интуиция – не лучший ваш советчик. Зато в финансовом плане месяц окажется успешным – есть большая вероятность дополнительного дохода, на который вы не рассчитывали.

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Гороскоп на март 2019 — Козероги

В этом месяце Козероги смогут продемонстрировать свой профессионализм и успешно справятся с ответственными и сложными задачами в сфере карьеры. Но звезды советуют не расслабляться и быть предельно осторожными в общении с коллегами – обратной стороной успеха может стать зависть окружающих.

Гороскоп на март 2019 — Водолеи

Месяц станет непростым для Водолеев в плане самочувствия. Защитные силы организма могут дать сбой, а потому подхватить простуду или столкнуться с обострением хронических заболеваний – проще простого. Чтобы этого избежать, старайтесь не перегружать себя, употреблять больше богатых витаминами продуктов и вести здоровый образ жизни.

Гороскоп на март 2019 — Рыбы

Март грозит Рыбам необдуманными, поспешными поступками. Как бы ни хотелось задействовать всю свою категоричность в споре с близкими, звезды советуют поубавить пыл и не «рубить сгоряча». Уже очень скоро вы можете пожалеть о том, что сказали или сделали.

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