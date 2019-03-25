Гороскоп на 26 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 26 марта 2019 года расскажет, как пройдет ваш вторник. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.
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Овен
Сегодня стоит экспериментировать и пробовать идти новым путем. Все будет в ваших руках.
Телец
В этот день очень хорошо заняться соцсетями и продвижением в интернете. Вы можете открыть для себя новое сообщество, частью которого скоро станете.
Близнецы
Ваш друг сегодня может повести себя некрасиво и на этой почве произойдет конфликт.
Рак
Сегодня вам нужно будет посетить несколько учереждений, чтобы получить важный документ. День бюрократии.
Лев
В этот день лучше не брать деньги в долг или кредиты. И вообще, денежные операции сейчас лучше отложить.
Дева
В личной жизни Дев все так хорошо, что за вас можно только порадоваться. Вам будут часто признаваться в чувствах.
Весы
Отличный период в обучении. Идите на любые курсы или семинары, который помогут вам в достижении цели.
Скорпион
Вас могут позвать на мероприятие или концерт в этот день. Не стоит отказываться, разрешите себе отдохнуть от души.
Стрелец
Благоприятный день для зачатия ребенка и беременности. Если давно планировали, то дерзайте!
Козерог
Посещайте интересные выставки или концерты. А если есть возможность, то не стесняйтесь выходить на сцену. Вы сорвете апплодисменты.
Водолей
Вы откроете в себе новый талант в этот день. Стоит взять курсы в этом направлении.
Рыбы
В этот день друзья выручат вас финансово или вернут долги, если таковые есть.
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