2019 год обещает всем знакам зодиака хорошие финансовые перспективы при условии кропотливого труда и терпения. Узнайте в нашем материале, что приготовил вам год Свиньи! Подробный финансовый гороскоп на 2019 год для каждого знака зодиака составила победительница 15 сезона «Битвы экстрасенсов» таролог Яна Пасынкова.

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Финансовый гороскоп на 2019 год – Овен

В год Свиньи для представителей этого знака зодиака открываются новые возможности. Начиная с весны, старайтесь соглашаться на все деловые предложения: пусть рядом с основным видом деятельности будет и дополнительный заработок. Такой подход позволит существенно повысить прибыль, а ваш труд и способности будут пользоваться большим спросом.



Финансовый гороскоп на 2019 год – Телец

В 2019 году Тельцы будут заниматься несколькими делами одновременно. Главный девиз в год Свиньи – «Не расслабляться», даже если чувствуете себя материально обеспеченными. Этих денег будет достаточно только в первой половине года. Уже в мае ищите дополнительный доход или меньше тратьте на развлечения.

Финансовый гороскоп на 2019 год – Близнецы

Сейчас Близнецы испытывают эмоциональное истощение, а на работе тревожатся неспокойной атмосферой. Поэтому деньги в новом году вам придется потратить в основном на улучшение здоровья. Чтобы не допустить этого, смело бросайте работу, которая вас истощает. Пусть на новом месте вам платят меньше, но ваше эмоциональное состояние будет стабильным.

Финансовый гороскоп на 2019 год – Рак

Год Свиньи – это время испытания властью и успехом. Карты предсказывают Ракам материальный подъем и карьерный рост. Но помните: бесплатный сыр бывает только в мышеловке! Перед тем, как принять подарки судьбы в год Свиньи, необходимо осведомиться о том, чего именно от вас ждут и каковы ваши обязанности. Взвесьте все «за» и «против» – только тогда принимайте решение.

Финансовый гороскоп на 2019 год – Лев

Львам, как и Близнецам, тоже не придется расслабляться в новом году. Представителям этого знака следует тщательно обдумывать свои расходы. Начиная с зимы рассчитывайте только на собственные силы. Также не стесняйтесь отказать в финансовой помощи, если у вас действительно нет возможности. Наиболее благоприятный период для заработка: с лета по осень 2019 года.

Финансовый гороскоп на 2019 год – Дева

Вы долго откладывали заботы о себе и много работали, поэтому сейчас вы истощены. Чтобы не навредить своему здоровью, уже сегодня уделите этому вопросу внимание. Ведь лишь благодаря физической активности вы будете в состоянии зарабатывать деньги.

Финансовый гороскоп на 2019 год – Весы

Первая половина года в вашей сфере заработка будет неактивной. Поэтому вы смело можете уделить это время себе и близким. Начиная с апреля ваш доход стабилизируется. Представителям медицинской сферы выпадет возможность укрепить свои позиции на работе.

Финансовый гороскоп на 2019 год – Скорпион

В 2019 году Скорпионам стоит прислушаться к совету: меньше времени проводите в офисе перед зеркалом, а больше – уделяйте решению поставленных задач. Руководство не одобрит ваше надменное поведение, поэтому гордость позволяйте себе только после хорошо выполненной работы.

Финансовый гороскоп на 2019 год – Стрелец

Для представителей этого знака год Свиньи станет временем побед. Вы долго ждали повышения или более выгодного места работы. Смело соглашайтесь на такие предложения. Особенно новые возможности откроются перед представителями госслужбы.

Финансовый гороскоп на 2019 год – Козерог

Финансовую стабильность Козерогам принесут лишь упорный труд и умение доводить дело до конца. Однако не забывайте и об удовольствии от работы. В 2019 году будет много интересной деятельности, и старые дела не должны этому мешать. Зимний период – прекрасное время для того, что подтянуть все хвосты.

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Финансовый гороскоп на 2019 год – Водолей

В новом году Водолеи будут достигать высоких целей, справедливо рассчитывая на хорошее финансовое вознаграждение. Крупная покупка, которую вы так ждете, будет возможна после августа 2019 года. Приготовьтесь немного потерпеть.

Финансовый гороскоп на 2019 год – Рыбы

С приходом нового года не лишним будет вспомнить, сколько денег вам должны окружающие. Это могут быть невозвращенные долги, невыплаченная зарплата или обещанная прибавка к ней. Ни в коем случае не стесняйтесь и не молчите! Смело берите то, что заслужили упорным трудом и собственным умом. Год Свиньи – это прекрасная возможность повысить свою квалификацию вместе с уровнем оплаты труда.

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