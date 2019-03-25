Анастасия Рула: биография, творчество и все новости об актрисе

Анастасия Рула – юное дарование украинского театра! Девушка любит всесторонне развиваться, играет в спектаклях и фильмах. Анастасия Рула исполняет главную роль в сериале «С волками жить», который скоро появится на экранах телеканала СТБ. Свежие новости о жизни актрисы и факты ее биографии найдете в материале.

Полное имя: Анастасия Михайловна Рула

Дата рождения: 28 мая 1996 г.

Место рождения: Киев

Деятельность: актриса

Место проживания: Киев

Образование

Анастасия учится в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Среди ее увлечений – фехтование, танцы, езда верхом, иностранные языки.

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Карьера

Анастасия Рула играет в Национальном академическом драматическом театре им. Ивана Франко в таких спектаклях: «Идиот», «Кориолан», «Разбитый кувшин». В «Идиоте» Настя исполняет роль Аглаи Епанчиной, а в «Кориолане» — Виргилии. Анастасия Рула – артистка студии в Национальном академическом театре русской драмы им. Леси Украинки. Там ее можно увидеть в таких спектаклях: «Загадочное ночное убийство собаки», «Волшебник Изумрудного города», «Джульетта и Ромео».

На счету Анастасии есть небольшие роли в фильмах и известных сериалах – «Пес» и мелодрама «Подкидыши».

Роли Анастасии Рулы в кино:

2017 – «Тот, кто не спит»

2017 – «Подкидыши-2»

2017 – «Пёс-3»

2017 – «Выбирая судьбу»

2017 – «В последний раз прощаюсь»

2019 – «С волками жить»

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