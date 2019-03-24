Учителям всегда интересно, чем живут и занимаются их выпускники, в которых было вложено столько любви и труда. Так же и мы не можем не следить за успехами участников проектов телеканала СТБ. Редакция сайта пообщалась с победительницей «МастерШеф»-2 Лизой Глинской, и она любезно согласилась рассказать, как сложилась ее жизнь после проекта.

Все победители лучшего кулинарного шоу страны получают заветный приз – обучение во всемирно известной школе Le Cordon Bleu. Но не все идут одним путем, и, конечно же, выбирают разные направления. Победительница «МастерШеф»-2 Лиза Глинская, например, окончив полный курс, решила двигаться в сторону кондитерского дела. И стала в этом весьма успешной. Вот, как все произошло:

«Итак, 2012 год, финал «МастерШеф»-2. Прошло несколько недель, и я оказалась в Париже, в кулинарной школе Le Cordon Bleu. Так же, как и все победители данного проекта, я окончила курс по кулинарии. Соответственно, неплохо ориентируюсь в этой сфере. Но все же направление выбрала другое – кондитерское искусство. Свой выигрыш потратила на полный кондитерский курс в Le Cordon Bleu, длительностью практически в год. Затем была стажировка во Франции. В 2014 я вернулась домой, в Киев. Практически сразу я взялась за написание своей первой книги «От простого к сложному» (вышла она в 2016 году). Весной 2014 я провела свой первый мастер класс, и, поскольку мое первое образование – педагогическое, подача материала и обучение – это то, что дается мне с удовольствием и легкостью. Чуть больше года я преподавала в Академии Эктора Хименес-Браво».

Больше по теме: Влад Мицкевич передумал: он всё-таки любит Элину

Получив достаточно знаний, опыта и набив руку в преподавательстве, Лиза решилась на серьезный шаг – открыла собственную школу. Но и на этом целеустремленная кондитер не останавливается: пишет книги, участвует в престижных конкурсах, выступает экспертом на нескольких проектах телеканала СТБ:

«В 2016 году я основала свою школу «GL». Параллельно с преподаванием я активно продолжала обучение, путешествуя по кондитерским школам мира и перенимая опыт у талантливых кондитеров. В 2016 году представляла Украину на Чемпионате мира по кондитерскому искусству в Париже. Для меня это был огромный скачок и возможность выйти на международный профессиональный уровень. В 2018 году вышла моя вторая книга «Проще простого». Стоит, наверное, отметить работу на телеканале СТБ, проекты «Все буде добре» и «Все буде смачно». Большую часть времени я занимаюсь преподаванием, за 5 лет приобрела немалый опыт и сотни успешных, талантливых учеников! Работаю над написанием еще двух книг. А дальше вы знаете…»

Из последних достижений – судейство на любимом шоу, точнее, новой его версии. Уже 2 марта мы увидим Лизу Глинскую в составе жюри «МастерШеф. Профессионалы».

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ