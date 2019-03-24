Гороскоп на неделю с 25 по 31 марта 2019 года расскажет, что ждет каждый знак зодиака в конце первого месяца весны. Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание, а чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 25 по 31 марта 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».



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Гороскоп на неделю – Овны

Эта неделя создана для приключений и любви. Овнам стоит отправиться со своей половинкой в романтическое путешествие. Отдых за городом зарядит вас позитивной энергией и вдохновит на кардинальные перемены в жизни. В конце недели вас будет ждать приятный сюрприз от любимого человека.

Гороскоп на неделю – Тельцы

Прошлая неделя была эмоционально тяжелой. В первой половине этой недели каких-либо кардинальных перемен ожидать не стоит. Отбросьте лишние мысли и сконцентрируйтесь на своей работе. Ближе к концу недели Тельцов ожидает заманчивое предложение от начальства. Это ваш шанс изменить жизнь к лучшему – не упустите его!

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам пора пойти в отпуск. Бешеный рабочий график вымотал вас до предела. Обратите внимание на состояние здоровья и больше гуляйте на свежем воздухе. Укрепите иммунитет натуральными сезонными овощами и фруктами. После переутомления лучшим лекарством для Близнецов станут объятия любимых людей. Помните, что ваши родные всегда рядом и беспокоятся о вас.

Гороскоп на неделю – Раки

На этой неделе Ракам может казаться, что весь мир настроен против них. Прекратите искать во всем скрытый смысл и не делайте поспешных выводов. Научитесь доверять близким и все неурядицы остануться в прошлом. На выходных Ракам стоит порадовать себя желанными покупками — они принесут не только пользу, но и отличное настроение.

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Гороскоп на неделю – Львы

Последняя неделя марта даст Львам решающий толчок для карьерного роста. Вашу целеустремленность и трудолюбие высоко ценят руководители.Но не останавливайтесь на достигнутом! Нужно продолжать выкладываться по полной и развиваться как профессионал, ведь награда того стоит.

Гороскоп на неделю – Девы

Девам на этой неделе удастся воплотить все свои планы.Все будние дни вы будете всецело поглощены работой и домашними хлопотами. Ближе к концу недели можете сбавить темп – вы все успеете. В пятницу вечером любимый человек сообщит Девам радостную новость. Выходные лучше всего провести в кругу семьи за просмотром любимого фильма.

Гороскоп на неделю – Весы

На этой неделе Весам стоит заняться планированием своего бюджета. До среды вам стоит воздержаться от незапланированных трат и особо крупных капиталовложений. Ближе к концу недели Весам стоит расслабиться и впустить в свою жизнь веселье. На выходных не отказывайтесь от совместной прогулки с друзьями. Возможно, удача улыбнется Весам и на любовном фронте.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Скорпионам на этой неделе захочется перемен в домашней обстановке. Рассмотрите все возможные варианты обновления декора, замены фурнитуры и перестановки мебели. Скорпионам стоит обдумать вариант капитального ремонта. Новый интерьер может оказаться самым лучшим вариантом.

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Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе у Стрельцов будет много важных заданий по работе. Ваша ответственность и внимательность помогут быстро и качественно выполнить работу. Это впечатлит начальство и поспособствует карьерному росту. На выходных идеальным вариантом отдыха для Стрельцов может стать шумная вечеринка с друзьями, совместный просмотр фильма или пикник на природе.

Гороскоп на неделю – Козероги

Козерогов ожидает самая стабильная неделя за весь март. Вы наконец-то сможете отдохнуть от постоянных проблем на работе и ссор с любимым человеком. Ваша жизнь постепенно налаживается. Наслаждайтесь своим внутренним спокойствием и абсолютной гармонией с окружающим миром. Выходные стоит провести в домашней уютной обстановке за прочтением интересной книги.

Гороскоп на неделю – Водолеи

На этой неделе у Водолеев будет очень много работы. Ваше креативное мышление и нестандартный взгляд на вещи помогут быстрее справиться с задачами. В конце недели вас будет ждать разговор с руководством о возможности карьерного роста. На выходных Водолеев ждет маленький сюрприз от близкого человека.

Гороскоп на неделю – Рыбы

Рыбам стоит заняться медитацией. Планы на будущее, капиталовложения и прочие бытовые моменты отложите до апреля. Расслабьтесь и позвольте судьбе решать за вас, куда идти дальше. На выходных Рыбам стоит поговорить по душам с родителями. Они нуждаются в помощи и ждут звонка.

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