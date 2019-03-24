Гороскоп на 25 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 25 марта 2019 года расскажет, что случится в первый день недели. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.
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Овен
Сегодня друг может подсказать идею насчет нового источника дохода или дополнительного заработка. Прислушайтесь к этому внимательно.
Телец
Вы можете придумать идею, которая поможет людям. Направьте свою деятельность на благотворительность.
Близнецы
Сегодня могут быть проблемы с техникой. Случатся какие-то поломки или потеря ценных вещей. Будьте аккуратны.
Рак
На работе будут приятные отношения в коллективе. Могут прийти новые люди, с которыми вы также найдете общий язык.
Лев
Займитесь сегодня своим здоровьем. Могут напомнить о себе старые болезни.
Дева
По работе вам удастся добиться поставленной цели. Вы можете получить дополнительные бонусы или условия работы.
Весы
Осваивайте сегодня новые технологии по работе. Если взять в работу новую технику, то это существенно улучшит процесс.
Скорпион
Хороший день для любых сделок по недвижимости. Если планировали заключить договор – смело делайте это!
Стрелец
С коллегами очень хорошие отношения. Но ваш стиль работы в этот день существенно поменяется.
Козерог
Организовывайте свои курсы или пишите блог. Ваши мысли необходимы миру.
Водолей
Сегодня ваш родственник не будет с вами откровенен и может скрыть важную информацию от вас.
Рыбы
С начальником сегодня состоится доверительный разговор, который принесет свои плюшки. Ваши идеи будут одобрены.
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