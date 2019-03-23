Уже в это воскресенье, 24.03.2019, вы увидите третий выпуск кулинарного тревел-шоу «Страва честі». Ведущий Юрий Ковриженко приедет в село Опишня, чтобы научиться готовить уникальные рецепты борща, ведь хозяйка знает около 200 рецептов приготовления этого блюда.

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Как готовить борщ с фаршированными раками?

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Как справиться ведущий с делом чести?

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Video: «Страва честі»: В третьем выпуске разнообразные борщи Страва честі 3 выпуск посвящен рецептам необычных борщей. Ведущий Страва честі 2019 Юрий Ковриженко в выпуске 3 должен выполнить Справу честі удовлетворив запросы двух беременных хозяек, у которых кардинально разные вкусы

Video: «Страва честі»: В третьем выпуске разнообразные борщи Страва честі 3 выпуск посвящен рецептам необычных борщей. Ведущий Страва честі 2019 Юрий Ковриженко в выпуске 3 должен выполнить Справу честі удовлетворив запросы двух беременных хозяек, у которых кардинально разные вкусы

Страва честі – смотреть онлайн выпуск 2 от 17.03.2019

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