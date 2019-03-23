В 4 выпуске было много сюрпризов, и не все оказались приятными! Например, Ваня Миланович чуть не съел нитку, которую один из шефов забыл в куске мяса. Как участники «МастерШеф. Профессионалы» выкручивались и смогли ли порадовать судей и победителей прошлых сезонов — читайте в материале.

В первом конкурсе гостями проекта стали победители прошлых сезонов. Участники «МастерШеф. Профессионалы» должны были накормить этих важных особ и не подвести самих себя перед любимчиками зрителей. Шефам нужно было составить концептуальное меню и заработать на нем как можно больше денег. Когда победитель 8 сезона «МастерШеф» Ваня Миланович вытащил из своего блюда кусок нитки, Алик Мкртчян чуть не сгорел со стыда. Именно он отвечал за мясо в своей команде и получил этот жизненный урок в неподходящий момент. В первом конкурсе победили Красные, а черные фартуки достались Артему Кинашу и Паше Серветнику.

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Далее шефы отправились в «путь из варяг в греки». Они готовили национальные блюда разных стран и должны были как можно быстрее «попасть» в Грецию. Пока Эктор Хименес-Браво не утвердит блюдо, команды не могли продвигаться дальше. Во втором конкурсе победили Желтые. Черные фартуки надели Юля Прохода и Юля Ангелова.

В начале битвы черных челюсти участников оказались на уровне пола… Владимир Ярославский съел лампочку! Правда, оказалось, она была не стеклянной, а съедобной. Это и было заданием конкурса – приготовить съедобную копию предметов: ушных палочек, мыльницы, щетки для обуви и елочной игрушки. Но и на этом сюрпризы не закончились: вместе с шефами готовила Елизавета Глинская. У судьи под коробкой были акварельные краски.

Кто хуже всех справился и навсегда покинул «МастерШеф. Профессионалы», смотрите в 4 выпуске!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 4: «Бог мяса» чуть не накормил Ваню Милановича ниткой! Мастер Шеф Профессионалы выпуск 4: Бог мяса чуть не накормил Ваню Милановича ниткой. Подробнее о выпуске 4 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 4: «Бог мяса» чуть не накормил Ваню Милановича ниткой! Мастер Шеф Профессионалы выпуск 4: Бог мяса чуть не накормил Ваню Милановича ниткой. Подробнее о выпуске 4 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 4: «Бог мяса» чуть не накормил Ваню Милановича ниткой! Мастер Шеф Профессионалы выпуск 4: Бог мяса чуть не накормил Ваню Милановича ниткой. Подробнее о выпуске 4 Мастер Шеф Профессионалы читайте в материале

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