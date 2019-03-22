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«Зоя»: подборка лучших фото актеров драматического сериала

22.03.2019

В сериале «Зоя» сыграли как известные украинские актеры, так и начинающие артисты. Но их объединяет одно — любовь к зрителям. Специально для фанатов драматической ленты мы собрали лучшие снимки актеров «Зои». Смотрите фотоподборку звездных фото в материале.

Андрей Фединчик сыграл главного героя в сериале «Зоя» — Олега.

андрей фединчик

Андрей Фединчик вместе с сыном и любимой женой Наталкой Денисенко.

андрей фединчик

андрей фединчик

Клавдия Дрозд сыграла в драматическом сериале Зою.

клавдия дрозд

клавдия дрозд

клавдия дрозд

клавдия дрозд

Максим Бусел в сериале «Зоя» перевоплотился в красавца Антона.

максим бусел

максим бусел

Юлия Бернгардт в драматической ленте сыграла юристу Ирину.

Юлия Бернгардт

Юлия Бернгардт

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