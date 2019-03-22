Мы дарим зрителям костюмированной мелодрамы «Крепостная» еще одну возможность посмотреть на любимых актеров после окончания первого сезона. Хотите узнать, как создавали проморолики масштабного сериала? Смотрите видео с бэкстейджа с комментариями съемочной группы и актеров прямо сейчас!

Первый сезон захватывающего сериала «Крепостная» завершился интригующим финалом, после которого возникло много вопросов. Костюмированная мелодрама держит зрителей в напряжении, ведь всех интересует: что случится с крепостной Катериной? Судьбу милой девушки мы узнаем уже этой осенью на телеканале СТБ.

А сегодня подогреваем интерес к любимой картине. Оказывается, за кадром все выглядит не всегда так серьезно, как на экране. Съемочная команда, руководители и актеры — настоящая семья, которая трудится над масштабным продуктом.

Video: Закулисье «Крепостной»: бэкстейдж со съемок промо-видео к сериалу После окончания сериала Крепостной появилась еще одна возможность посмотреть на любимых актеров. Смотрите видео с бэкстейджа проморолика сериала Крепостная

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