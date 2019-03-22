Что модно весной 2019 года? Что стилисты советуют обязательно приобрести? Читайте в материале.

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Белые брюки

Белоснежные брюки станут абсолютным маст-хэв предстоящей весны. Они были на всех модных показах в Нью-Йорке. Клеш или прямые — выбор за вами. Главное, чтобы они не стесняли ваших движений и были комфортными. Лучше всего выбирать брюки из габардина или шелка, ведь именно эти ткани использовали Acne Studios и Габриэла Херст в своих коллекциях. Присмотритесь к вариантам на завышенной талии в стиле ретро, такие штаны будут на пике популярности.

Кожаная юбка

Весна – идеальное время для того, чтобы начать носить юбки. А изделия из кожи (разумеется, ненатуральной тоже) подойдут на чуть прохладную погоду. В 2019 году также будут модными юбки из винила, что придаст интересного акцента в одежде. Но будьте аккуратны, такая одежда может показаться немного вызывающей, сочетайте ее с закрытыми свитерами или ботинками без каблука, тогда образ будет гармоничным.

Брюки карго

Рабочая униформа продолжает захватывать модные показы. На смену рабочим комбинезонам пришли брюки карго. Это объемные штаны с большим количеством карманов в стиле Лары Крофт. Они были популярны еще в 90-х, и вот, мода возвращается.

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Платье с объемными рукавами

Если ищете идеальное платье на весну–лето 2019, присмотритесь к варианту с объемными рукавами. Такие фасоны будут выделять вас среди других. Причем это не обязательно должны быть объемные плечи, модные дизайнеры предоставили огромное количество вариантов. Но если у вас тип фигуры «перевернутый треугольник», то стоит отказаться от такой идеи, ведь такой фасон только прибавит объема в верхней части тела.

Куртка с бахромой

Ковбойский стиль перекочевал и в верхнюю одежду. Но теперь дизайнеры не просто подражают дикому западу, а интерпретируют все на современный манер. Сочетание денима и замши, бахрома на куртках и сумках, сапоги-«казаки» с шипами — все это завоевало модные показы весна–лето 2019. Выбирайте на свой вкус и цвет.

Кроше: топ или платье, вязанные крючком

Все, кто называл такую одежду старомодной или бабушкиной, теперь берут свои слова обратно. Вязанные крючком платья встречались почти у всех дизайнеров на показах. Так что вспоминайте уроки по труду, доставайте школьные конспекты и будете самыми стильными в сезоне весна–лето 2019.

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