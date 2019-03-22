В 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» шефы будут готовить для победителей всех сезонов шоу. А следующим заданием будет приготовление точной съедобной копии предметов. Посмотрим уже в субботу, справятся ли участники.

Подробнее смотрите 23 марта в 4 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» на телеканале СТБ:

В первом конкурсе шефам дадут ответственное задание – накормить важных гостей! Ими станут всеми любимые победители прошлых сезонов «МастерШеф».

Кто-то из участников обрадуется гостям, кто-то не станет воспринимать их всерьез, а кто-то даже опозорится!

Следующим заданием, которое удивит шефов, станет приготовление съедобных предметов: мыло, губка для обуви, ушные палочки…

Что еще придумают судьи для участников? И смогут ли шефы доказать свой профессионализм на этот раз?

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Все это увидим в субботу в 19:00 на телеканале СТБ!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 4: участник приготовит мыло! В 4 выпуске Мастер Шеф Профессионалы участник приготовит мыло. Подробности 4 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 4: участник приготовит мыло! В 4 выпуске Мастер Шеф Профессионалы участник приготовит мыло. Подробности 4 выпуска Мастер Шеф Профессионалы — в материале

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