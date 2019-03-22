Карьера или семья: что сделает девушку по-настоящему счастливой

Что делает девушку счастливой? Ответ знает тренер по отношениям Андрей Болонин. Руководитель компании PHP Consulting и автор онлайн-программы «Три роли. Психология отношений на основе потребностей» рассказал, как погоня за успешной карьерой влияет на счастье женщин. Как найти правильный баланс между работой и семьей? Узнайте в материале.

Может ли женщина совмещать карьеру и семью, оставаясь при этом счастливой?

Да, может. Но нужно придерживаться нескольких правил: отношения все равно должны быть приоритетнее работы. Работать всегда нужно не ради денег, а ради удовольствия. График должен быть свободным: захотела — пошла на работу, не захотела — не пошла.

Мужчины развиваются, когда преодолевают трудности и ставят новые цели. Женщины же «находят себя» не тогда, когда тащат груз мужской ответственности, а когда эту ответственность отдают. И совсем не важно, работа это или бизнес. Нужно оставлять себе лишь то, что приносит максимум удовольствия.

Как построить карьеру, не испортив при этом отношения с мужчиной?

У меня встречный вопрос: «Почему вы хотите построить карьеру?» Представьте себя на бизнес-пьедестале. Вы добились всего, чего хотели. Станете вы от этого счастливее? Если нет — зачем этим заниматься?

Все, что вы делаете в жизни, должно вести к счастью. Не стоит заниматься чем-то лишь из-за того, что кто-то сказал, что так «правильно».

Знаете ли вы примеры счастливых пар, в которых женщинам удавалось находить правильный баланс между работой и семьей?

Во всех счастливых парах, которые я знаю, женщины — живое воплощение слова «женственность». Они симпатичны внешне, на них реагируют другие мужчины. Также женщины привлекательны внутренне. В них столько энергии, что они буквально светятся.

Такие женщины всегда выделяются в социуме. Их главные активы — внутреннее счастье, удовольствие и спокойствие.

Как женщине понять, что именно в данный момент ей принесет больше всего счастья: просто отношения, семья или карьера?

Главный критерий выбора — занятие должно делать вас счастливее. Если нынешний приоритет вас истощает, руки опускаются, силы покидают, значит, нужно делать что-то другое. Причем неважно, испытываете вы негативные эмоции, строя отношения или продвигаясь по карьерной лестнице.

Может ли сильный и успешный мужчина выбрать женщину-карьеристку для создания семьи?

Я не знаю примеров таких пар. В древние времена, когда мужчины отправлялись на охоту, женщины не просто сидели и ждали их в пещерах, они руководили домашними процессами, а также разделывали добычу и сохраняли ее. Потому что охота в следующий раз может быть не такой успешной.

Так и сейчас. Когда мужчина приносит домой условный «миллион», кто-то должен уметь его сохранить. Потому что завтра у него может не получиться его заработать. Вообще, это целая наука, которой нужно долго обучаться.

Может ли пара быть счастливой, если и он, и она занимаются бизнесом или карьерой?

Думаю, да, если обоих это устраивает на данном этапе. Но дело в том, что мужчина всегда будет хотеть обеспечивать семью сам, а женщина — чтобы он был «ее чемпионом». Если у вас сейчас нет чего-то в жизни, это не значит, что вы не можете об этом мечтать и не можете быть счастливы в процессе достижения.

Что вы вообще вкладываете в понятие «женское счастье»?

Это собирательный образ, и у каждой девушки он свой. Главное — научиться отделять цели, навязанные маркетингом и окружающими, от истинных. Вы сможете это делать лишь после того, как попробуете многое в жизни. Потом в тишине переварите весь опыт и поймете, в каком направлении действительно стоит двигаться.

Если у вас еще нет жизненного опыта — пробуйте все. В рамках разумного, конечно. Если опыта хватает, пришло время поговорить с собой. Отправляйтесь в тихое место и спросите у себя: «Что я должна делать, чтобы стать счастливее?» Практика задавать себе вопросы приучит мозг искать на них ответы.

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