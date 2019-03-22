Гороскоп на 23 марта 2019 года расскажет, что случится в эту субботу. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.

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Овен

Проверяйте информацию, которая вам поступает в этот день. Может быть дезинформация или клевета на вас.

Телец

Все, что вы сейчас делаете, должно содержать развитие. Временные проекты могут для вас быть неинтересны.

Близнецы

Сегодня или к вам приедет любимый человек, или вы вместе куда-то поедете . В любом случае преодоление расстояний вам обеспечено.

Рак

У Раков удачный период для поездок. Если хотели куда-то уехать хотя бы на пару дней – сделайте это!

Лев

Будьте аккуратны в этот день с покупками в интернете. Можете столкнуться с неприятностями с банковской картой.

Дева

Предстоит несколько поездок. Звезды советуют в первую очередь навестить родителей.

Весы

По работе вы добились хорошего результата, поэтому позвольте себе сегодня отдохнуть. Можете простудиться, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Скорпион

Устройте сегодня праздник дома. Или сходите вместе с семьей на интересное мероприятие.

Стрелец

Сегодня вы займетесь домашними хлопотами и вас будет трудно вытащить из дома. Обустраивайте свое жилье по максимуму.

Козерог

Вы полны новых идей и мыслей. Воплощайте их в жизнь! Сейчас не стоит бояться, нужно действовать.

Водолей

Сегодня у Водолеев улучшится жилищный вопрос. Также в гости могут прийти друзья.

Рыбы

Вы можете организовать новый классный проект. Займитесь сегодня воплощением этой задумки в реальность.

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