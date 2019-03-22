Андрей Фединчик рассказал о своем персонаже в сериале «Зоя»

Звезда украинского кино Андрей Фединчик снялся в драматической ленте «Зоя». Новый увлекательный сериал зрители смотрели на телеканале СТБ. О своем персонаже, его поступках и о сложности съемок актер рассказал в эксклюзивном интервью. Кого играть больше по душе Андрею Фединчику: добряков или негодяев? Узнайте в материале.

Расскажите о своем персонаже Олеге. За что его полюбили зрители?

Олег очень честный и добрый парень, который никому не желает зла. Главная мотивация его жизни — ответственность. Поэтому он берет на себя ответственность за ужасный поступок любимой девушки. Олег понимает, что Ира носит его ребенка и у них есть будущее. Он хочет, чтобы его дитя росло с мамой. Мужчина готов сесть в тюрьму ради будущего своих близких. Именно семья — главная ценность в жизни моего персонажа.

Я играю настоящего героя, которых не хватает на экране. Он абсолютно без пафоса. Не спасает мир и не глаголет о своем геройстве, а все спокойно и уравновешенно решает.

Почему вы согласились на съемки? Чем вас заинтересовал сериал «Зоя»?

Вначале я хотел сделать паузу в съемках. У меня много творческой работы. Дома всегда ждет любимая жена и растет маленький сын. Мне очень хотелось отдохнуть и окунуться в домашний уют. Но как только прочитал сценарий, познакомился с героем — согласился на участие в проекте.

Прежде всего персонаж зацепил меня своей мужественностью. Олег попал в адское положение, но не прося о помощи, он выгребает из сложной ситуации. Жизнь, как бетонная стена, проваливает его в землю. Но Олег не сдается, идет до конца, взяв на себя вину близкого человека. Он храбрый мужик, а раньше я такого никогда не играл.

Есть ли у вас сходство с Олегом? И наоборот — есть ли отличие?

Мы похожи в плане мироощущения. Олегу ради семьи ничего не жалко, даже собственной жизни. В этом я его искренне поддерживаю. У нас главная ценность — семья и, конечно, честность в своих поступках. Но мы кардинально отличаемся линией судьбы. Ведь на плечи Олега падает тяжелый груз.

Какая атмосфера была на съемках драматической ленты?

До сериала мне не приходилось сниматься с режиссером Павлом Тупиком. Но у нас сразу возникло абсолютное взаимопонимание. Мы думали в одном направлении и работали сообща.

А какие возникали сложности во время работы над сериалом?

Честно признаюсь, мне не было сложно снимать аварию. Вот только сцены любви играть некомфортно и трудно. В сериалах любовный текст написан немного пафосно. И когда играешь — не веришь себе. Ведь на самом деле мужчина признается в любви просто и без лишних слов.

Олег — очень добрый парень. А кого нравится больше играть: хороших или плохих персонажей?

Подлецы мне больше по душе. У добряков все просто и предсказуемо. Негодяев играть намного интереснее, у них большая палитра эмоций. И это круто! А вот с Олегом другая история. Он хоть и хороший парень, но все равно попадает в очень сложную ситуацию.

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