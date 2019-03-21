«Зоя»: эксклюзивное интервью с актрисой Клавдией Дрозд

Талантливая актриса Клавдия Дрозд сыграла главную роль в новом сериале «Зоя». Молодая девушка рассказала о своем персонаже в картине, которую можно посмотреть с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале СТБ. Есть ли у артистки что-то общее с героиней? Узнайте в интервью с обворожительной Клавдией Дрозд.

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Зоя — девушка с характером. Есть ли у вас сходство с героиней? И в чем главное отличие?

У человека или есть характер, или он невозможно скучный зануда. В меня с детства закладывали чувство юмора и чувство прекрасного. Зоя — достаточно саркастична и к проблемам относится с юмором. В этом мы и похожи. А не похожи мы, пожалуй, в том, что я в жизни не такая жесткая и решительная, в отличие от нее. Но это минус, над которым я работаю.

Зоя совершает безумные поступки, чтобы отомстить за смерть любимого. Поддерживаете ли вы ее мировоззрение? Считаете ли, что месть — это правильный поступок?

Мы никогда не сможем утверждать наверняка, как бы повели себя в той или иной ситуации, пока не окажемся в ней. Те, кто возьмутся за рассуждения на эту тему и сформулируют определенную точку зрения, могут очень сильно обмануться. Возможно, месть — грех, за который мы заплатим немалую сумму. Но вопрос в другом: хватит ли человеку силы воли, чтобы пережить повороты судьбы достойно и не уподобиться животному?

Дело в жизненном опыте, который каждый приобретает по-своему. Чем больше событий, потрясающих до дрожи в костях, тем быстрее он приобретается. Черно-белое мышление никогда не бывает правильным, поэтому я не возьмусь судить никого, и свою героиню Зою в том числе.

Чем вы вдохновлялись, когда играли Зою? Как вживались в роль бунтарки?

Я всегда вдохновляюсь жизнью. Это неиссякаемый источник идей, эмоций и опыта. Также я окружаю себя достойными, любимыми людьми, которые вдохновляют меня делать что-то новое. Я считаю, что «вживаться» в какую-либо роль — это неправильная формулировка. Посмотрите на веру ребенка, который говорит по воображаемому телефону. Или играет с обычной палкой, которая для него ничто иное, как межгалактический меч. Актеру важно сохранить в себе непоколебимую веру в чудо, которое случается каждый раз, когда он начинает работать. В человеке есть все, ему не нужно что-то придумывать. Ему нужно раскрывать в себе чувства, которые общество бетонирует нормами морали. В каждом живет бунтарь, нужно только дать ему возможность проснуться. Возможно, это будет первый шаг на пути к счастью.

Что было самым трудным во время съемок сериала? И помните ли вы какие-то курьезные случаи?

Самым сложным было оставаться серьезной рядом с партнерами, особенно с Павлом Москалем. Он очень контрастный, напоминает мне Шрама из мультфильма «Король лев», только очень доброго. А играет хладнокровного ангела-хранителя, который следует за Зоей по пятам и оберегает от глупостей.

Самым смешным на площадке были оговорки Максима Бусела. Он молодец, ведь справлялся с большим количеством текста на не совсем родном, хоть и хорошо ему знакомом, языке.

В сериале «Зоя» очень много известных актеров. У вас сложились с кем-то хорошие отношения?

Мы не впервые работаем с Павлом Москалем, и как-то он спросил у меня: «Ты чего такая серьезная, а?». «Работаю…» — удивилась я. «Все должно быть весело и в радость, так что работая веселись!» — Ответил Паша. Я не сразу поняла, что он имел в виду. Со временем до меня дошло, что обаятельным и привлекательным актер может быть, только если он свободен в эмоциях, поступках, выражениях и действиях. А этого можно добиться, если у него хорошее настроение. Я люблю таких партнеров, как Павел. Он ненавязчив в советах и дает возможность выбора. А еще у него нереальное чувство юмора!

Как вам творческая команда сериала «Зоя»?

Когда команда заинтересованных людей работает над общим делом, у меня всегда захватывает дух от перспектив. Кинокомпания «ARTFORMS», которую создала Татьяна Гнедаш вместе со своей дочерью Александрой Ткаченко, дает возможность выпускать продукт, достойный внимания зрителя. Я очень благодарна за то, что мне доверили такую возможность.

О какой роли мечтаете? И на какую роль никогда в жизни не согласитесь?

Хочу сыграть ведьму. Такую, чтоб все возможности зла были сосредоточены в ее руках. А потом чтобы моя героиня влюбилась и зло практически исчезло, но осталось только необходимое количество для равновесия в мире. А вот на роль человека, который считает, что судьба — приговор, я никогда не соглашусь.

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