Закулисье «Крепостной»: бэкстейдж со съемок промо-видео к сериалу
21.03.2019
Мы дарим зрителям костюмированной мелодрамы «Крепостная» еще одну возможность посмотреть на любимых актеров после окончания первого сезона. Хотите узнать, как создавали проморолики масштабного сериала? Смотрите видео с бэкстейджа с комментариями съемочной группы и актеров прямо сейчас!
А сегодня подогреваем интерес к любимой картине. Оказывается, за кадром все выглядит не всегда так серьезно, как на экране. Съемочная команда, руководители и актеры — настоящая семья, которая трудится над масштабным продуктом.
Video: Закулисье «Крепостной»: бэкстейдж со съемок промо-видео к сериалу
После окончания сериала Крепостной появилась еще одна возможность посмотреть на любимых актеров. Смотрите видео с бэкстейджа проморолика сериала Крепостная