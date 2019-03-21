Юлия Бернгардт: биография, творчество и все новости об актрисе

Юлия Бернгардт — молодая актриса театра и кино. Девушка родом из Латвии, но уже успела прославиться в Украине. Одну из важных ролей она получила в драматическом сериале «Зоя». Свежие новости о жизни актрисы и факты ее биографии читайте в материале.

Полное имя: Юлия Бернгардт

Дата рождения: 8 марта 1992 г.

Место проживания: Рига

Деятельность: актриса театра и кино

Детство и юность. Актриса из Латвии Юлия Бернгардт с детства проявляла творческий талант. Девушка занималась вокалом, танцами и даже фехтованием. Сегодня Юлия занимается йогой, плаваньем и боевыми искусствами.

Начало творческой карьеры. Проблем с выбором будущей профессии не было, Юля сразу решила стать актрисой. В 2014 году она окончила Латвийскую академию культуры, актерский факультет. А в 2015 — Летнюю театральную школу при Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства «На темы Гоголя».

Награды. Юлия Бернгардт успела проявить свой актерский талант на большой сцене. Она стала лучшей молодой актрисой сезона 2015—2016.

Личная жизнь. Во время съемок драматической ленты «Зоя» латвийская актриса вышла замуж. Девушка подробно рассказала в интервью, как после свадьбы она сразу прилетела в Киев, чтобы не прерывать рабочий процесс.

Сериал «Зоя». Юлия Бернгардт в драматической картине перевоплотилась в расчетливого юриста Ирину. Ее персонаж — девушка, которая считает себя хорошим человеком. Она всегда на первое место ставит карьеру. Ирина — идеалистка, уверена в своем высоком предназначении. Ради обеспеченной жизни девушка готова совершать коварные поступки.

Фильмография Юлии Бернгардт:

2014 — «Blue»

2015 — «Вагон»

2016 — «Сладкая жизнь», эпизод

2016 — «Рыба»

2017 — «Горячие эстонские парни», Рита

2017 — «Любовь через Enter», Ольга

2019 — «Зоя», Ирина

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