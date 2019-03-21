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Ведущий шоу «Х-фактор» Андрей Бедняков отмечает день рождения

21.03.2019

Сегодня, 21 марта, свой день рождения отмечает талантливый украинский артист и телеведущий Андрей Бедняков. Любимцу публики исполнилось 32 года. Редакция сайта STB.UA поздравляет Андрея Беднякова с праздником!

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Сегодня невероятный ведущий празднует  знаменательную дату — 32 года. Впервые попробовать свои силы в роли ведущего артист решил в  трэвел-шоу «Орел и решка». Популярность обрушилась на харизматичного парня во время его участия в телепроекте. Миллионы телезрителей по всему миру с нетерпением ожидали новых выпусков. В 2014 его отметили вручением ежегодной Народной премии ТЕЛЕзвезда в номинации «Любимого телеведущего развлекательной программы».

Андрей Бедняков день рождение

С 2016 года Андрей Бедняков стал бессменным ведущим вокального шоу «Х-фактор» прекрасно дополнив и разнообразив проект.

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Редакция сайта STB.UA присоединяется к поздравлениям и желает Андрею Беднякову профессиональных и творческих побед!

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