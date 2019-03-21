Уже в 3 выпуске проекта «Холостяк»-9 произойдет самое ожидаемое и волнительное событие нового сезона. Главный герой впервые поцелует одну из 15 участниц. А также вы увидите свидание со стюардессой Викторией. На первой вечеринке девушка пригласила Никиту Добрынина «в свой мир». Горькие слезы, нежные поцелуи и традиционная Церемония роз ждут вас уже в эту пятницу, 22.03.2019, на телеканале СТБ.

В 3 выпуске проекта «Холостяк»-9 вы узнаете:

С какой новостью явится к девочкам ведущий Григорий Решетник ?

Как пройдет индивидуальное свидание Никиты Добрынина и стюардессы Виктории?

Кого поцелует главный Холостяк страны?

И кто не получит свою розу на третьей Церемонии?

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Узнайте ответы на все вопросы в пятницу. Включайте телеканал СТБ в 20:00, чтобы окунуться в мир романтических и незабываемых приключений на проекте «Холостяк»-2019. 3 выпуск станет значимым для многих участниц.

Video: В 3 выпуске проекта «Холостяк»-9 состоится первый поцелуй В 3 выпуске проекта Холостяк 9 сезон Никита Добрынин поцелует одну из 15-ти участниц. Не пропустите третий выпуск проекта Холостяк 2019. Узнайте, кого поцелует Холостяк

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