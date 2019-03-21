В драматической ленте «Зоя» зрители познакомились с латвийскими актерами — Максимом Буселом и Юлией Бернгардт. В реальной жизни молодые люди друзья, но в сериале им пришлось стать любовниками. Как артистам работалось вместе? Узнайте в материале.

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Молодой и перспективный актер Максим Бусел родом из Латвии. Творческий талант парня заметили в Украине и за ее пределами. Так Максима пригласили на одну из важных ролей в новом сериале телеканала СТБ «Зоя», где он сыграл надменного и холодного красавца Антона Привалова.

На съемочной площадке актер встретился со своей давней подругой Юлией Бернгардт. Девушка также появилась в драматической картине, где стала любовницей Максима. Но в жизни молодые люди оказались хорошими друзьями. На своей странице в Facebook Максим Бусел с радостью вспоминает совместную работу с подругой:

«Бедная Юлия Бернгардт уставала от моей энергии! Но она сама во всем виновата: эта энергетическая бомбочка заразит кого угодно и заставит радоваться, танцевать, светиться, сиять и тем более хохотать до смерти. Но сейчас не об этом. Во-первых, сегодня вечером продолжение сериала «Зоя». Акцентирую то, что именно сегодня у нас с Юлькой, как пошутил её муж, «начнётся Кентервиль», но боюсь, тут все будет гораздо ярче. Начнутся серьезные отношения…»

К чему приведет общение героев Максима и Юлии? Узнайте сегодня в сериале «Зоя» в 20:00 на телеканале СТБ!

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