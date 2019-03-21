Книги 2019: ожидаемые новинки

Представляем вам подборку самых ожидаемых книг 2019 года. На какие новинки стоит обратить внимание и что почитать — далее в нашем материале.

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Джордж Р. Р. Мартин «Ветра зимы»

Бесспорно, одна из самых ожидаемых книг 2019 года — шестая книга в цикле «Песнь льда и огня». Сам автор в своей социальной сети пишет, что до сих пор заканчивает работу над книгой, обещая релиз в этом году. Ожидаем!

Ю. Несбе «Нож»

Новая книга о приключениях скандинавского детектива выходит летом. Главный герой, все так же злоупотребляющий алкоголем, однажды просыпается в одежде, пропитанной чужой кровью. Не помня ничего о вчерашнем дне или деталях, которые могли бы прояснить ситуацию, детектив берется за расследование.

Лиана Мориарти «Девять совсем незнакомых людей»

Автор бестселлера «Большая маленькая ложь» в 2019 году презентует долгожданную новую книгу — «Девять совсем незнакомых людей». Это будет напряженная психологическая история, в которой девять незнакомых людей собираются на закрытом курорте, где цепь неожиданных событий навсегда изменит их жизнь.

Али Смит «Зима»

«Зима» — вторая часть тетралогии. Лирический роман основан на литературных образах и красоте поэтического слога, сюжет же отодвигается на второй план. Автор показывает мир, в котором показывает стремительно меняющуюся реальность.

Дэн Симмонс «Каньон «Омега»

Дэн Симмонс считается одним из самых сильнейший писателей мира. В результате несчастного случая в 2014 году, когда, прогуливаясь в горах, Симмонс упал и ударился головой о камень, релиз «Каньон «Омега» переносился несколько лет подряд.

Фредрик Бакман «Мы против вас»

Фредрик Бакман получил звание современного классика за свою книгу «Медвежий угол». Продолжение «Мы против вас» рассказывает о небольшом провинциальном городке, где все сходят с ума по хоккею. Две хоккейные сборные из разных городов столкнуться в жестоком противостоянии.

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