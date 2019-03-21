PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Какой образ Константина Октябрського вам нравится больше?

21.03.2019

Константин Октябрьский в костюмированной мелодраме «Крепостная» перевоплотился в нахального шантажиста Егора Решетникова. Его персонаж сразу понравился зрителям, ведь Костя — очень харизматичный и талантливый актер. Также мужчина появился в драматическом сериале «Зоя» на телеканале СТБ в образе преданного семье Новинских Кости. Какой образ Константина Октябрьского вам больше по душе? Голосуйте ниже!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить