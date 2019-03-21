Гороскоп на 22 марта 2019 года расскажет, какой будет ваша пятница. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.

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Овен

Несмотря на отношения с коллегами, вы в почете у начальства и можете не переживать по поводу своего места.

Телец

Начинайте новую жизнь. Нужно начать делать только так, как хотите именно вы, а не кто-то другой.

Близнецы

Ваше влияние сегодня выйдет за пределы вашего города. Вы можете достичь очень хороших карьерных высот, если поднажмете.

Рак

Сегодня у вас могут начаться отношения на расстоянии, если ваше сердце сейчас свободно.

Лев

У вас могут случиться поломки или аварийные ситуации. Это приведет к денежным затратам, поэтому будьте аккуратны.

Дева

Сегодня вы обязательно найдете партнеров, которые помогут вам в воплощении всех задумок и целей!

Весы

У вас очень много работы будет в этот день, вы совсем себя не жалеете.

Скорпион

В этот день друзья или родственники могут попросить решить проблему с их ребенком. Вам решать – соглашаться или нет.

Стрелец

По работе нужно подучиться немного у своих коллег и поделиться знаниями с ними. Не стоит держать секретов, это только пойдет во вред.

Козерог

Вам нужно изменить себя и свое мышление. Читайте книги, которые помогут в этом.

Водолей

Идеальный день, чтобы продать или купить автомобиль.

Рыбы

Устройте себе сегодня шопинг или поход в салон. Вам необходимы эксперименты со внешностью.

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