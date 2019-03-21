Гороскоп на 22 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 22 марта 2019 года расскажет, какой будет ваша пятница. А если вас интересуют предсказания в личной жизни, то читайте Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака от Хаяла Алекперова.
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Овен
Несмотря на отношения с коллегами, вы в почете у начальства и можете не переживать по поводу своего места.
Телец
Начинайте новую жизнь. Нужно начать делать только так, как хотите именно вы, а не кто-то другой.
Близнецы
Ваше влияние сегодня выйдет за пределы вашего города. Вы можете достичь очень хороших карьерных высот, если поднажмете.
Рак
Сегодня у вас могут начаться отношения на расстоянии, если ваше сердце сейчас свободно.
Лев
У вас могут случиться поломки или аварийные ситуации. Это приведет к денежным затратам, поэтому будьте аккуратны.
Дева
Сегодня вы обязательно найдете партнеров, которые помогут вам в воплощении всех задумок и целей!
Весы
У вас очень много работы будет в этот день, вы совсем себя не жалеете.
Скорпион
В этот день друзья или родственники могут попросить решить проблему с их ребенком. Вам решать – соглашаться или нет.
Стрелец
По работе нужно подучиться немного у своих коллег и поделиться знаниями с ними. Не стоит держать секретов, это только пойдет во вред.
Козерог
Вам нужно изменить себя и свое мышление. Читайте книги, которые помогут в этом.
Водолей
Идеальный день, чтобы продать или купить автомобиль.
Рыбы
Устройте себе сегодня шопинг или поход в салон. Вам необходимы эксперименты со внешностью.
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