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СТБ покажет фильм «Клик: С пультом по жизни» в эту пятницу

20.03.2019

Уже в эту пятницу, 22 марта в 13:04, на телеканале СТБ вы сможете посмотреть юмористический фильм «Клик: С пультом по жизни». О чем эта картина и почему она так нравится миллионам — узнайте в материале. 

клик с пультом по жизни

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Американский фильм «Клик: С пультом по жизни» имеет интересный слоган: «Представьте, что у вас появился уникальный пульт… Которым можно изменить всю вашу жизнь». Представили? Как бы вы с ним поступили? Начали бы стремительно менять события или вообще выбросили бы и продолжили жить своим чередом?

Именно с такими вопросами столкнулся главный герой Майкл Ньюман (Адам Сэндлер), у которого такой пульт оказался в руках. У него была самая обычная жизнь архитектора. На работе мужчина проводил практически дни и ночи, не имея достаточно времени, чтобы уделять его жене и детям. Конечно, из-за такого образа жизни у Майкла было много проблем.

Но когда в один день он отправляется в магазин за пультом к телевизору, в руки ему попадает не совсем обычное устройство. С помощью такого пульта Майкл может изменить свою жизнь! Вот оно, казалось бы, идеальное решение всех проблем…

Но к чему это приведет в итоге? И как эта находка повлияет на жизнь Майкла? Смотрите уже в эту пятницу, в 13:04 на телеканале СТБ.

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