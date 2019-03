Смотрите фильм «Грязные танцы» на СТБ

Такой любимый многими фильм 1987 года «Грязные танцы» не сдает свои позиции и сегодня. Романическая мелодрама о танцах и любви уже больше 30 лет не оставляет равнодушными никого. Насладитесь и вы просмотром этой картины на СТБ уже в эту пятницу.

Фильм «Грязные танцы» заслужено стал любимым фильмом 80-х для многих. Ведь в нем сочетаются как и красивые нежные танцы, так и бурлящие и скандальные эмоции. Картина даже получила премии «Оскар» и «Золотой глобус» в номинации «Лучшая песня». Ею стала композиция «(I’ve Had) The Time Of My Life», которую до сих пор многие помнят наизусть. Что же такого особенного в этом фильме и почему вам обязательно нужно его посмотреть… или пересмотреть, если вы уже его видели.

Сюжет фильма «Грязные танцы»

Все началось с того, что семнадцатилетняя девочка по прозвищу Бэби едет в пансионат со своими родителями и старшей сестрой Лизой. У них довольно состоятельная семья и в пансионате у них есть все необходимое, но молоденькой Бэби очень скучно коротать вечера с бабушками и дедушками. Единственное ее утешение – танцевальная пара, которая выступает каждый вечер и чьи движения просто завораживают девушку.

Однажды она гуляет по территории пансионата и слышит громкую музыку. Так Бэби оказывается в домике для прислуги, где все танцуют откровенные и «грязные танцы». Но девушку замечает танцор, который выступал у них каждый вечер. Парня зовут Джонни и молоденькая Бэби практически сразу очаровывается его красотой.

Молодой человек приглашает ее на танец и даже учит нескольким движениям, что еще больше покоряет сердце девушки. После такого вечера Бэби начинает хорошо общаться со всем персоналом отеля и даже помогает партнерше Джонни по танцам крупной суммой, которую просит у отца. Девушке нужны были деньги, чтобы сделать аборт, ведь они на тот момент запрещены в США, а рожать ребенка она не может: отец отказыватеся его принимать и карьера танцовщицы будет разрушена.

Когда отец Бэби узнает на что пошли деньги, он напрочь запрещает ей общаться с танцорами, включая Джонни. Но как быть, ведь внезапно после операции его партнерше стало очень плохо и теперь их самое важное выступление на грани срыва.

Бэби решает пойти на отчаянный шаг и вызывается стать партнершей Джонни на выступлении. Вот только это значит, что парню нужно научить ее всему буквально за пару дней… Сможет ли пара с этим справиться и будут ли они после этого вместе? Узнайте уже в пятницу, 23 марта в 15:16 на телеканале СТБ.

