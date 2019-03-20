Поздравления с днем счастья в стихах
Сегодня, 20 марта, отмечают Международный день счастья. Члены ООН предложили в этот день проводить общественные и просветительские мероприятия, привлечь внимание к духовным и нравственным проблемам. Как красиво и душевно поздравить друзей и родных с Днем счастья – читайте в нашем материале! Мы собрали самые лучшие поздравления с Днем счастья для ваших близких.
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Желаю счастья бесконечного,
Счастья в жизни вечного,
Счастья долгожданного,
Нежного, желанного.
Счастья необъятного,
Теплого, приятного,
Счастья дорогого,
Близкого, родного.
Счастья вам и мира,
И просто быть счастливыми.
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День счастья празднует Земля.
Сегодня все вокруг — друзья.
Как хорошо счастливым быть,
Смеяться, жить и не грустить.
Пусть счастье к вам приходит в дом,
Пусть будет всем уютно в нём,
Детей звенят пусть голоса,
Так будьте счастливы всегда!
***
С Днем счастья! Желаю,
Как роза, цвести.
Подобие рая
Легко обрести.
Зарплаты огромной,
Побольше друзей,
Удачи нескромной
И радостных дней!
***
Нам без счастья не прожить,
Это всем известно,
Счастье нужно всем ценить,
Без него неинтересно!
На планете в этот день,
Все желают дружно счастья,
Прогоняя грусти тень,
Ограждаясь от ненастий!
И поэтому сейчас,
Яркости я пожелаю,
Радости тебе, добра,
С Днем счастья поздравляю!
***
Что такое счастье? Радость и веселье,
Что такое счастье? Любовь, улыбки, смех,
Что такое счастье? Удача, настроенье,
Что такое счастье? Ослепительный успех.
С международным счастья днём
Я Вас сердечно поздравляю,
Везенья в жизни непременно Вам желаю,
Пускай всегда сбывается мечта,
Чтоб жизнь текла, как полная и длинная река.
***
Желаю жить всегда счастливо,
И кайф от жизни получать,
Ловить побольше позитива
И прочь печали отгонять!
Пусть все сбываются желания,
Надежды, планы и мечты,
Желаю только процветания,
Улыбок, света, доброты!
***
Хочу в День счастья пожелать вам
Улыбок, радости, побед,
Чтоб путь ваш освещался солнцем,
Чтоб не случалось с вами бед,
Чтоб жизнь лучилась добрым светом,
Звучал, чтоб рядом детский смех,
Чтоб мир наш наполнялся счастьем,
Любви хватало чтоб на всех.
***
Если счастье где-то рядом, то лелеять его надо,
И встречаться чаще взглядом, счастье – будем всем наградой.
Пусть глаза воспламеняют, в сердце ангелы стреляют,
Счастье – залетает в дом, будешь им обременен.
А когда запал иссякнет, то пусть сердце его шмякнет,
И не надобно страдать, надо чувствам наподдать,
Праздник сей международный, отмечай его свободно,
Счастье крепко обними и уже не отпусти.
***
Есть у счастья свой праздник кстати,
Он приходит в марте и атакует не глядя,
И в этом нет ничегошеньки плохого,
Давайте же не будем упускать повода такого!
Близких навестить, чтобы поздравить сердечно,
И пожелать им любви, здоровья и добра, конечно.
Мы будем молиться, чтоб от них отвернуть несчастье,
Сегодня всем, кто дорог нам, желаем большого счастья!
***
Праздник счастья в нашей жизни появился,
И обычай, близких поздравлять своих установился,
Именно для этого я сейчас перед вами тут,
Ведь в этом доме самые близкие люди живут.
Я так хочу, чтобы вы никогда печали не знали,
Чтоб вы свою жизнь как книгу яркую изучали,
Я хочу, чтоб благополучием и добром наполнился дом,
И чтоб круглый год счастье жило в нем!