Сегодня, 20 марта, отмечают Международный день счастья. Члены ООН предложили в этот день проводить общественные и просветительские мероприятия, привлечь внимание к духовным и нравственным проблемам. Как красиво и душевно поздравить друзей и родных с Днем счастья – читайте в нашем материале! Мы собрали самые лучшие поздравления с Днем счастья для ваших близких.

***

Желаю счастья бесконечного,

Счастья в жизни вечного,

Счастья долгожданного,

Нежного, желанного.

Счастья необъятного,

Теплого, приятного,

Счастья дорогого,

Близкого, родного.

Счастья вам и мира,

И просто быть счастливыми.



***

День счастья празднует Земля.

Сегодня все вокруг — друзья.

Как хорошо счастливым быть,

Смеяться, жить и не грустить.

Пусть счастье к вам приходит в дом,

Пусть будет всем уютно в нём,

Детей звенят пусть голоса,

Так будьте счастливы всегда!

***

С Днем счастья! Желаю,

Как роза, цвести.

Подобие рая

Легко обрести.

Зарплаты огромной,

Побольше друзей,

Удачи нескромной

И радостных дней!



***

Нам без счастья не прожить,

Это всем известно,

Счастье нужно всем ценить,

Без него неинтересно!

На планете в этот день,

Все желают дружно счастья,

Прогоняя грусти тень,

Ограждаясь от ненастий!

И поэтому сейчас,

Яркости я пожелаю,

Радости тебе, добра,

С Днем счастья поздравляю!

***

Что такое счастье? Радость и веселье,

Что такое счастье? Любовь, улыбки, смех,

Что такое счастье? Удача, настроенье,

Что такое счастье? Ослепительный успех.

С международным счастья днём

Я Вас сердечно поздравляю,

Везенья в жизни непременно Вам желаю,

Пускай всегда сбывается мечта,

Чтоб жизнь текла, как полная и длинная река.



***



Желаю жить всегда счастливо,

И кайф от жизни получать,

Ловить побольше позитива

И прочь печали отгонять!

Пусть все сбываются желания,

Надежды, планы и мечты,

Желаю только процветания,

Улыбок, света, доброты!

***

Хочу в День счастья пожелать вам

Улыбок, радости, побед,

Чтоб путь ваш освещался солнцем,

Чтоб не случалось с вами бед,

Чтоб жизнь лучилась добрым светом,

Звучал, чтоб рядом детский смех,

Чтоб мир наш наполнялся счастьем,

Любви хватало чтоб на всех.

***

Если счастье где-то рядом, то лелеять его надо,

И встречаться чаще взглядом, счастье – будем всем наградой.

Пусть глаза воспламеняют, в сердце ангелы стреляют,

Счастье – залетает в дом, будешь им обременен.

А когда запал иссякнет, то пусть сердце его шмякнет,

И не надобно страдать, надо чувствам наподдать,

Праздник сей международный, отмечай его свободно,

Счастье крепко обними и уже не отпусти.



***

Есть у счастья свой праздник кстати,

Он приходит в марте и атакует не глядя,

И в этом нет ничегошеньки плохого,

Давайте же не будем упускать повода такого!

Близких навестить, чтобы поздравить сердечно,

И пожелать им любви, здоровья и добра, конечно.

Мы будем молиться, чтоб от них отвернуть несчастье,

Сегодня всем, кто дорог нам, желаем большого счастья!



***

Праздник счастья в нашей жизни появился,

И обычай, близких поздравлять своих установился,

Именно для этого я сейчас перед вами тут,

Ведь в этом доме самые близкие люди живут.

Я так хочу, чтобы вы никогда печали не знали,

Чтоб вы свою жизнь как книгу яркую изучали,

Я хочу, чтоб благополучием и добром наполнился дом,

И чтоб круглый год счастье жило в нем!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ