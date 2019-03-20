Картина «Зоя» рассказывает историю о жизни двух людей, которые волей случая оказались врагами. А саундтреком к сериалу стала известная песня Артема Пивоварова «Зависимы». Музыкальная композиция идеально подчеркивает сюжет драматической истории. Подробности — в материале.

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Драма «Зоя» — интригующий рассказ о молодой девушке, которая выросла в богатой семье. Но деньги ей счастья не прибавили… Однажды главная героиня влюбилась в красивого парня. И вдруг ее избранник погибает в ужасном ДТП. Горю Зои нет предела, теперь девушка настроена мстить. Но она даже примерно не представляет, кто на самом деле виновен в смерти любимого.

Саундтрек, который зритель услышит в новом сериале, — хит Артема Пивоварова «Зависимы». Во всех сериях драматической истории будет звучать не только оригинал песни, но и ее акустическая версия.

Звезда сериала «Зоя» Юлия Бернгардт перевоплотилась в молодого юриста Ирину, которая насмерть сбила жениха главной героини. Девушка откровенно рассказала о том, как проходил кастинг и с кем она подружилась во время съемок. Также Юлия не смогла сдержать эмоции, когда услышала песню Артема Пивоварова:

«Ох, эта песня прекрасна! Мне кажется, что хит Артема Пивоварова очень подходит нашему проекту. Слова музыкальной композиции повествуют не только о героях сериала, но и о всех людях. Мы связаны и зависимы друг от друга, это точно!»

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