Фильм «Ничто не случается дважды» Оксаны Байрак установил очередной рекорд, в этот раз в социальной сети YouTube. История любви длиною в 20 лет уже покорила телезрителей с первой серии возглавив топ программ дня. Читайте подробнее.

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11 февраля на телеканале СТБ успешно стартовал 16-серийный фильм Оксаны Байрак «Ничто не случается дважды». С первых двух серий став лидером слота 20:00-22:00 и опередив три сериальные премьеры на конкурентных телеканалах, фильм уверенно занял топ программ дня.

Многослойная сага о любви, соединяющая в себе несколько жанров полюбилась зрителям настолько, что побила очередной рекорд — за месяц 16 эпизодов просмотрели более 15 миллионов раз на YouTube-канале FILM.UA Group!

«Рекорд! Дорогие мои, любимые соучастники создания «Ничто не случается дважды»! Лучше нас — только мы! Нас посмотрели более 15 МИЛЛИОНОВ зрителей! Всего — за месяц!», — прокомментировала режиссер Оксана Байрак.

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Захватывающий фильм «Ничто не случается дважды» не оставит вас равнодушным своей историей, в которой органично переплелись страсть, любовь, верность и коварство.

Смотреть онлайн «Ничто не случается дважды» все серии.

Video: Фильм «Ничто не случается дважды» установил рекорд на YouTube Фильм Ничто не случается дважды Оксаны Байрак установил очередной рекорд, в этот раз в социальной сети YouTube. Читайте подробнее

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