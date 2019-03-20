Актриса «Крепостной» Катерина Ковальчук поблагодарила зрителей за поддержку

«Крепостная» — костюмированная мелодрама, премьеру которой ждала вся страна! В основе сюжета масштабного сериала — история борьбы за свободу, за собственную жизнь и право на любовь. Актриса Катерина Ковальчук сыграла главную героиню — крепостную Катю. Довольна ли девушка своей работой? Как игру Катерины оценили зрители? Узнайте в материале.

Красавица Катерина Ковальчук приковала к себе внимание украинской аудитории сразу же после выхода костюмированного сериала «Крепостная». Героиня актрисы — 18-летняя Катерина Вербицкая, которая стала собственностью жестоких помещиков.

Ранее талантливая актриса поделилась, что была рождена для роли крепостной. И теперь Катя с нетерпением ждет премьеру второго сезона. В своем Instagram девушка откровенно написала, что для нее значит признание любимых зрителей:



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katerina Kovalchyk (@katerinakovalchyk) 19 Мар 2019 в 2:57 PDT

«Самая большая награда для актера — это не признание. Самая большая награда — когда зритель живет историей и героем, которого ты создал, настолько, что его сердце трогает, а душу терзает. Если ты заставил зрителя плакать и сопереживать, чувствовать и жить, думать и меняться — значит, все труды на благо. Я получила такую большую награду, которую совсем не ожидала. И эта награда для меня важнее всего на свете. СПАСИБО! Моё сердце с вами».

Напомним, новые серии масштабного сериала «Крепостная» выйдут осенью на телеканале СТБ. Во втором сезоне произойдут ключевые события костюмированной ленты – мы увидим борьбу за жизнь крепостной.

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