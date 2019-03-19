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«Зоя»: Станет ли Ирина работать на Новинских? (Голосование)

19.03.2019

В драматическом сериале «Зоя» героиня Ирина оказалась меж двух огней. С одной стороны на нее давит Зоя, которая мечтает о мести. С другой — из тюрьмы вышел Олег. К тому же карьера Ирины в прокуратуре закончилась. Девушка решает идти ва-банк: она хочет устроиться на работу к Новинским. Удастся ли ей реализовать задуманное?

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