В сериале «Зоя» двое людей по воле случая стали врагами. Бедный Олег попал в тюрьму, но Ира решила во что бы то ни стало добиться освобождения для своего любимого. Однако у Зои другие планы – девушка хочет, чтобы убийца отсидел свой срок. Но виновен ли Олег?

Молодая девушка Зоя знает, что месть – это блюдо, которое подают холодным. Казалось бы, она засадила виновника преступления за решетку, но ее совершенно не устраивает, в каких условиях живет преступник. Страдание, голод и холод – вот, что должен чувствовать Олег. Какое решение примет главная героиня, чтобы превратить жизнь парня в ад? Узнайте в 3 и 4 серии интригующего сериала «Зоя» от 19.03.2019.

Дерзкая девушка встала на путь разрушения и ненависти. Но правильно ли она поступает, принимая решения на эмоциях?

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Video: «Зоя»: что ждет зрителей в 3 и 4 сериях нового сериала Сериал Зоя - 3 и 4 серии на сайте СТБ уже 19.03.2019. О чем сюжет третьей и четвертой серии сериала Зоя, читайте в анонсе

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