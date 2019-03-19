Валентин Томусяк: биография, творчество и все новости об актере

Валентин Томусяк – известный актер театра и кино. Играл в Киевском театре на Липках. В сериале «С волками жить» исполнил роль Владимира. Свежие новости о жизни актера и факты его биографии найдете в материале.

Полное имя: Валентин Сергеевич Томусяк

Дата рождения: 20 января 1983 г.

Место рождения: Желтые Воды

Деятельность: актер

Место проживания: Киев

Образование

Владимир учился в Киевском университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого в мастерской В. Судина. В 2004 году окончил обучение. Лауреат Государственной премии Кабинета Министров Украины им. Леси Украинки.

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Карьера

Владимир Томусяк играл в театре «Сузирье» в спектаклях «Совершенный Чарли», «То, что скрывают французы».

В 2004 году Владимир дебютировал в фильме «Небо в горошек». Потом последовало много ролей второго плана. Первую главную роль Владимир Томусяк сыграл в короткометражке «Обними меня» в 2009 году. Популярность актеру принесли роли в таких кинолентах: «1941», «Вера. Надежда. Любовь», «Костоправ», «Женский доктор», «Лист ожидания», «Киевский торт».

Роли Валентина Томусяка в кино:

2019 – «С волками жить»

2019 – «Ничто не случается дважды»

2019 – «Крепостная»

2015 – «Бессмертник»

2014 – «Скорая помощь»

2014 – «Когда наступит рассвет»

2010 – «Вера, надежда, любовь»

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