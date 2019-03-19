Валентин Томусяк: биография, творчество и все новости об актере
Валентин Томусяк – известный актер театра и кино. Играл в Киевском театре на Липках. В сериале «С волками жить» исполнил роль Владимира. Свежие новости о жизни актера и факты его биографии найдете в материале.
Полное имя: Валентин Сергеевич Томусяк
Дата рождения: 20 января 1983 г.
Место рождения: Желтые Воды
Деятельность: актер
Место проживания: Киев
Образование
Владимир учился в Киевском университете театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого в мастерской В. Судина. В 2004 году окончил обучение. Лауреат Государственной премии Кабинета Министров Украины им. Леси Украинки.
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Карьера
Владимир Томусяк играл в театре «Сузирье» в спектаклях «Совершенный Чарли», «То, что скрывают французы».
В 2004 году Владимир дебютировал в фильме «Небо в горошек». Потом последовало много ролей второго плана. Первую главную роль Владимир Томусяк сыграл в короткометражке «Обними меня» в 2009 году. Популярность актеру принесли роли в таких кинолентах: «1941», «Вера. Надежда. Любовь», «Костоправ», «Женский доктор», «Лист ожидания», «Киевский торт».
Роли Валентина Томусяка в кино:
2019 – «С волками жить»
2019 – «Ничто не случается дважды»
2019 – «Крепостная»
2015 – «Бессмертник»
2014 – «Скорая помощь»
2014 – «Когда наступит рассвет»
2010 – «Вера, надежда, любовь»