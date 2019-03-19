Сериал «Зоя»: актриса Юлия Бернгардт о карьере и личной жизни

Актриса из Латвии Юлия Бернгардт появилась в драматическом сериале «Зоя». Девушка сыграла одну из ключевых ролей в новой картине, которую можно посмотреть в 20:00 на телеканале СТБ. Как Юлия Бернгардт оказалась в Киеве? Что общего у актрисы с ее героиней Ириной? Что важнее для Юлии — карьера или семья — читайте в эксклюзивном интервью.

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Как вы проходили кастинг в сериал «Зоя»? Почему выбрали именно этот проект?

Проект выбрал меня (смеется. — Прим. ред.), ведь я рижанка и никакого отношения к Украине не имею. Хотя даже в некоторых интернет-источниках пишут, что я — украинская актриса. Но это меня точно не обижает!

Мой кастинг проходил следующим образом. В один день я захожу в социальную сеть, а там сообщение от Оксаны Мартынюк. Руководители проекта искали героиню для проекта «Зоя», выслали мне сцены и попросили отснять видеопробы. В тот период у нас были гастроли с театром, и после долгого пути я записывала пробы со своим коллегой Максимом Буселом. И через время мне предложили приехать в Киев для парных съемок. Там я и познакомилась с большим количеством людей из сериала «Зоя». Позже получила утверждение на свою роль. Безумно люблю Киев, люблю людей, живущих в нем, атмосферу и климат! Надеюсь, что встреча с прекрасным городом не последняя!

Вы играете негативного персонажа. Как вживались в роль Ирины? Чем вдохновлялись?

Не соглашусь, что Ирина негативный персонаж. Вообще, играть негатив скучно и неинтересно. Мы обязаны оправдывать своих героев и принимать их поступки. К сожалению, все обстоятельства сложились против моей героини. Уж явно такой жизни она для себя не хотела.

Ира — честная девушка с сильным характером. Но судьба играет с ней злую шутку… Она умеет любить, сопереживать и чувствовать. На ее пути есть обстоятельства, которые шаг за шагом заставляют бороться за право на жизнь.

Ваша героиня — идеалистка. А какая вы в реальной жизни?

Я в жизни бываю разной. Но точно знаю, что люблю честность, порядочность, уважение к людям и профессии. Не терплю лицемерия и если увижу за человеком это, то предпочту не общаться. Я могу быть резкой и даже проявлять грубость, но всегда даю себе отчет, почему так происходит. Также я очень общительная, открытая и люблю позитив. Уныние — грех. Во мне очень много энергии. Порой своим настроением люблю развлекать людей, надеюсь, это им приносит веселое и доброе настроение!

Есть ли сходство у вас с персонажем? И чем вы точно не похожи?

Я не была в такой ситуации, как моя героиня. Уж точно бы не хотелось пережить этот ужас. Как бы я действовала в таких обстоятельствах? Не знаю. Могу точно сказать, что никогда не поступила бы, как Ира. Сходства с моей героиней есть! Я люблю точность, конкретность и пунктуальность. Она такая же. Для Иры карьера впереди всего. В моей профессии карьера тоже должна занимать лидерские позиции. Без работы мы обе просто погибнем. И если нет работы, начинается застой внутренний, телесный и душевный. Но я очень люблю свою семью, мужа и ощущение любви мне необходимо. Считаю, что человек обязан быть счастлив, а в чем его счастье — решение каждого.

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Ирина на первое место всегда ставит карьеру. А что для вас важнее: семья или работа?

Моя героиня — человек, умеющий чувствовать и сопереживать. Она пыталась принять такое решение, чтобы всем было хорошо. Но не сложилось все так, как она этого хотела. На двух стульях, увы, не сидят…

Что важнее для меня? И то, и другое! Кстати, я вышла замуж в период съемок нашего проекта! Я буквально на один день прилетела домой, вышла замуж и улетела на съемки. Муж — прекрасный человек. Он уважает мой труд и ценит актерскую профессию. Но рано или поздно для каждой женщины приоритетом станет семья, ведь это природа, и какгениально она все за нас сама решила.

О какой роли мечтаете? А на какую роль никогда бы не согласились?

О своих мечтах вслух не говорят (смеется. — Прим. ред.). Нужно верить и желаемое однажды сбудется. У нас в семье есть доска, на которой висят открытки с мечтами, и они одна за другой сбываются. Это и есть счастье! Пока не было ролей, которые я бы не хотела играть, ведь перевоплощаться в разных персонажей очень интересно.

Как вам работалось в паре с Клавдией Дрозд?

С Клавой работать хорошо и приятно. Она большая молодец, трудолюбивая, амбициозная и талантливая девушка. Желаю только удачи! Вообще, с партнерами мне очень повезло. Всей команде большое спасибо за профессионализм и отдачу. Я рада знакомству и жажду новой встречи.

Профессия актера требует постоянного вдохновения. Что вас вдохновляет по жизни?

Вдохновляюсь красотой. А вижу я ее во многом. Люблю природу, людей вокруг себя, хорошую музыку, книги и кино. Казалось бы, так банально, но что уж тут придумаешь…

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