При создании образа, важно правильно подобрать не только одежду, но и украшения к ней. И это важно не только для вечерних образов, но и на каждый день. Чтобы знать какие украшения актуальны в 2019 году – читайте наш материал.

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В 2019 году акутальными будут самые разнообразные украшения, начиная от минималистичных, заканчивая масивными кольцами в большом количестве.

Конечно, в первую очередь нужно выбирать украшения в зависимости от стиля одежды, который вы предпочитаете. Если это классика и каблуки, вам стоит присмотреться к новой модной тенденции с брошками. Если это больше спортивный стиль, то вам подойдет одно или два кольца и минималистичные серьги.

Украшения с кристалами 2019

Украшения с разными драгоценными кристалами, камнями или просто со стразами – самый большой тренд 2019 года. Это не обязательно должны быть бриллианты, стоит присмотреться к любым украшениям с имитацией камней, как, например, сделала MARUV во время своего выступления на Нацотборе на Евровидение-2019.

Модные сережки 2019

Отдельное внимание стоит уделить сережкам, которые в этом году занимают лидирующую позицию среди украшений. Самыми актуальными будут большие серьги, которые свисают практически до плеч. А если они еще и будут состоять из множества камней, это будет самый удачный выбор.

Как, например, и сделала Даша Трегубова, которая выбрала большие свисающие серьги из нескольких элементов.

Такой же выбор сделала и Лиза Глинская, готовясь к сьемкам «МастерШеф. Профессионалы». На ней масивные серьги золотого цвета, которые спускаются почти до плеч.

Еще один безусловный тренд в серьгах – одна крупная серьга. Такой вариант подойдет эпатажным девушкам, которые любят удивлять публику. Например, такой вариант выбрала Роза Аль-Намри для съемок шоу «Як вийти замiж».

Украшения с жемчугом 2019

Безусловным трендом среди камней в 2019 году стал жемчуг. Его модницы носят и в качестве минималистичных сережек, и в заколках, и в колье на выход. И если раньше считалось, что жемчуг это украшение для дам в возрасте, то сейчас его используют даже подростки. Главное – уметь его правильно подать в образе.

И кстати, не обязательно тратить целое состояние, чтобы купить себе жемчужное колье. В этом сезоне актуальным будет даже искусственый жеемчуг в украшениях.

Минималистичные украшения 2019

Минимализм не сдает свои позиции в 2019 году. Если вам не по душе большое количество массивных украшений, то присмотритесь к маленьким колечкам, миниатюрным сережкам или даже тоненькому браслету на ногу. Такие будут особенно актуальны летом 2019 года.

Броши 2019

Один из интересных трендов 2019 года – брошки. Винтаж укрепляет свои позиции и самыми актуальными будут масивные брошки из драгоценных камней. Удобно, что такие всегда можно найти, порывшись в сундуках наших бабушек, ведь мода, как известно, возвращается.

Например, в сериале Крепостная часто можно было увидеть, как главные героини дополняли свои образы брошками. Конечно, сейчас 21 век, но сочетания цветов и формы брошек можно подсмотреть у тех времен.

Модные кольца 2019

В 2019 году много колец быть не может. Даже если на каждый палец на руке надеть колечко – это все равно будет смотреться стильно. Поэтому если вы любительница заявить о себе в аксессуарах – настал ваш час. Что интересно, в этом году сочетать можно даже серебро с золотом, ведь стереотип о том, что их нельзя носить вместе давно канул в лету.

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