Какой маникюр считается модным в 2019 году? Редакция сайта STB.UA собрала для вас подборку трендов 2019 года в нашем материале. На что стоит обратить внимание в дизайне ногтей? Какие смелые узоры, необычные сочетания цветов и броские декоры будут в моде? Смотрите подборку самых актуальных трендов в статье.

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Маникюр 2019: форма ногтей

Длинные, овальные или заостренные

Форма «Мягкий квадрат» уже не в моде. Обратите внимание на более заостренные варианты маникюра, именно они будут на пике популярности в 2019 году. И не важно — длинные такие ногти или короткие.

Елена Мельник, стилист и визажист телеканала СТБ, также советует придерживаться этой тенденции: «Сейчас будут в моде ногти поострее, форма — квадрат с закругленными углами или овал. Также актуальны белый цвет и все натуральные оттенки».

Модный маникюр 2019: цвет

Пастельные цвета

Такой маникюр никогда не выйдет из моды. В 2019 году палитра пастельных, нейтральных оттенков изрядно пополнится новинками, и теперь можно выбрать не только стандартный нюдовый цвет, а и насладиться разнообразием оттенков. Маникюр в светлых пастельных оттенках всегда смотрится стильно и аккуратно. Идеальный вариант для того, чтобы создать элегантный и интересный образ. Также такой маникюр подойдет тем, кто работает в офисе.

Мирослава Ульянина, ведущая проекта «Зважені та щасливі», предпочитает в маникюре натуральность: «Я очень долгое время вообще не покрывала ногти лаком, делала только косметический маникюр. Сейчас все-таки делаю маникюр, потому что это очень красиво смотрится в кадре, когда ногти блестят. Но я все-таки за максимальную натуральность, поэтому выбираю всегда или френч, или нежный легкий оттенок лака. Я считаю, что в первую очередь ногти должны быть ухоженными и здоровыми: тогда даже без маникюра они выглядят красиво и опрятно. Все-таки я сторонник того, чтобы либо вообще не покрывать ногти лаком, либо покрывать оттенками, приближенными к натуральным».

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Разноцветный маникюр

Разного цвета ногти снова будут в моде в 2019 году. Сочетание палитры и дизайнов подходит для творческих нестандартных личностей, готовых экспериментировать и рисковать. Главное правило данного дизайна — не переборщить. Ведь кроме этого, в 2019 году минимализм будет занимать лидирующую позицию в маникюре.

Красный маникюр

Вечная классика. Подберите тот оттенок лака, который идеально подходит к вашему цветотипу кожи, и наслаждайтесь стильным безупречным маникюром!

Черный маникюр

Такой цвет маникюра не очень полюбился работодателям, но зато имеет поклонниц среди творческих, неординарных личностей. Главное правило такого маникюра – аккуратность. Сочетайте его с минимумом макияжа, чтобы не переборщить в образе.

Матовый маникюр

Любые матовые цвета остаются в моде с прошлых сезонов. Это элегантно, стильно и немного необычно, но не чересчур. Для матового маникюра выбирайте любые цвета палитры, все из них будут смотреться выигрышно.

Даша Трегубова, ведущая проекта «Цієї миті рік потому», как правило, делает нейтральный маникюр: «В связи с тем, что у меня несколько проектов одновременно, я ношу идеальный для меня светло-бежевый маникюр с миндалевидной формой ногтя».

Маникюр 2019: узоры

Необычные детали

Второе название этого дизайна – «маникюр с изюминкой». Здесь выигрышным вариантом будут как необычные интересные узоры, так и привлекающие внимание детали. Например, используя специальную фольгу, можно создать интересные узоры и элементы. А с помощью голографического целлофана будут смотреться красиво рисунки в стиле «битое стекло». Экспериментируйте!

Маникюр омбре

Специальный переход от одного оттенка к другому опять будет в моде в 2019 году. Такая техника позволяет создать как более нежный, так довольно экстравагантный вариант дизайна ногтей.

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