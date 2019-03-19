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«Крепостная»: лучшие закадровые фото

19.03.2019

«Крепостная» — один из самых масштабных проектов за последние несколько лет в Украине. Зрители наблюдали за невероятными перевоплощениями любимых актеров. А какая была атмосфера на съемочной площадке костюмированной мелодрамы? Смотрите лучшие закадровые фото сериала «Крепостная».

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