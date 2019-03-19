Как похудеть после зимы – часто задаваемый вопрос всех женщин. В течение зимы вес каждой девушки немного увеличивается. С наступлением весны главной целью становится вернуть прежнюю форму. Это не так уж и сложно, ведь появляется много возможностей сделать свой образ жизни более активным, а питание менее калорийным и вредным. Как похудеть после зимы, рассказали диетологи проекта «Зважені та щасливі»-8.

Как правило, зимой наш рацион питания состоит из полноценных завтраков, обедов и ужинов. Каждый старается съесть побольше и подсознательно укрепить свой иммунитет. Под воздействием холода всегда появляется желание съесть тарелку-другую горячего супа или зажаренного мяса. А что уже говорить о новогодних праздниках, после которых каждая женщина садится на несколько диет одновременно. Однако до прихода весны результата так и нет, а лишние килограммы успешно продолжают откладываться в области живота и бедер.

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Диетологи проекта «Зважені та щасливі»-8 знают несколько секретов, как привести свое тело в форму после зимы. Важно соблюдать определенный режим питания, увеличить уровень активности и исключить вредные продукты из рациона. Ознакомьтесь с рекомендациями диетологов проекта «Зважені та щасливі»-8.

Как похудеть после зимы?

Начните ходить пешком.

В отличие от зимы, весной появляется много возможностей разнообразить свой путь на работу или по другим делам пешей прогулкой. Выбирая между транспортом и ходьбой – смело отдавайте предпочтение последнему. Не жалейте себя, ведь лишние килограммы начнуть уходить только спустя 40 минут интенсивной ходьбы. В ином случае вы потратите свою энергию, а запасы жира останутся прежними. Пейте от 2 литров воды.



Старое и доброе правило: хочешь похудеть – пей больше жидкости. Вода служит неким фильтром в организме и выводит все лишние токсины. Также улучшает кровообращение, помогает органам пищеварения справляться со сложными элементами. Включите в рацион суперфуды.

Суперфуды делают пищу более сбалансированной, наполненной пользой и помогают получить дневную норму микро- и макроэлементов. Таким образом, заменят любое калорийное блюдо: съедите мало, но останетесь сытыми. Исключите кофе, добавьте матча.

В матча содержится высокий уровень витамина С. Он работает с тонизирующим эффектом, а полифенол катехин служит самым сильным антиоксидантом, блокирует развитие раковых клеток и убивает микробы. смузи. Включите в рацион

В каждый прием добавляйте зелень. Нитраты и пестициды влияют на лучшее усвоение витаминов и минералов, которые поступают из других продуктов. А также не забывайте о спирулине. Спирулина на 60–70% состоит из белка, антиоксидантов, жирных кислот, аминокислот и минералов. Например, в 20 г свежей спирулины столько же бета-каротина, сколько и в 1 кг моркови. Замените мясо на морепродукты.





Рыба менее калорийна и более обогащена белком. Это ускорит процесс похудения. Начните делать вакуум живота.

Такое упражнение активизирует и пробуждает внутренние органы. Так называемый «будильник» для пищеварительной системы. Выполняйте упражнение каждое утро натощак. Включите в рацион витграсс.

Этот продукт ускоряет метаболизм. Также обогащает организм белком. Ускоряет работу желудочно-кишечного тракта и нормализует пищеварение. Но самое главное, что витграсс помогает побороть тягу к сладкому. Обедайте растительными продуктами.



Обязательно включайте в обед много зелени, овощей, белка и суперфудов. Зелень можно добавлять прямого холодного оттиска, ведь таким образом сохраняются все полезные вещества. В ином виде зелень должна занимать большую часть тарелки – приблизительно 70 г. Овощи старайтесь употреблять в сыром виде. Термическая обработка снижает витаминную ценность, а сырые продукты – это клетчатка, которая необходима нашему кишечнику для сбалансированного функционирования и быстрого похудения. Занимайтесь спортом.

Помните, что никакие диеты и голодание не помогут организму потерять лишний вес в здоровом режиме. Если вы хотите похудеть и остаться при этом здоровой – совмещайте правильное питание со спортом. Упражнения должны быть ежедневными, не менее часа тренировки.



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Не бойтесь начинать худеть. Ведь правильное похудение всегда заложено в здоровый образ жизни.

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