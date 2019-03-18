Весеннее равноденствие в 2019 году припадает на 20 марта. Этот день очень значим в астрономии, потому как планета Земля будет расположена под таким углом к Солнцу, что его лучи отвесно падают на экватор. Именно этот день имеет большое астрологическое влияние на людей. Читайте, что нужно делать, чтобы в вашей жизни происходили благополучные перемены!

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Что нужно делать в день весеннего равноденствия 2019?

1. Первое, что важно сделать в день весеннего равноденствия, – это заняться уборкой жилья. Необходимо тщательно прибраться и освободиться от всего, что уже не нужно. Переберите старую одежду, посуду, косметику и т. д. Скорее всего, вы найдете, что можно выбросить. А если вам жаль выкидывать свои вещи, то отдайте их кому-то или аккуратно сложите в пакеты и поставьте возле мусорного контейнера. Обязательно найдутся люди, которым они могут понадобиться. Таким образом вы очистите свой дом от старой и ненужной энергетики, сделаете доброе дело для нуждающихся и освободите место в своей жизни всему новому и позитивному.

2. В день весеннего равноденствия следует планировать своё будущее. Делать это нужно на бумаге. Есть несколько правил, которым стоит следовать: формулируйте свои планы четко, до мелочей (если вы хотите машину, то указывайте название марки, цвет и т. д.); составляйте свои планы в утвердительной форме (мысленно представляйте, что вы уже имеете то, что хотите); проставляйте дату, до которой вы хотели бы осуществить желаемое.

3. Также в день весеннего равноденствия нужно избавиться от негативных мыслей. Составьте на бумаге список всего, что тревожило вас в прошлом году, и сожгите ее. Этот ритуал освободит вас от негатива.

4. Ещё в этот день нужно очистить свое тело. Вы можете просто принять душ или полежать в горячей ванне с душистой пеной. Очень важно: в день весеннего равноденствия можно продлить свою молодость! Все косметические процедуры повлияют на кожу и красоту особенно сильно. Так что самое время сделать маску для лица и волос.

5. Ни в коем случае нельзя злиться. Очень внимательно отнеситесь к своим мыслям, ведь они могут повлиять на вас самым непредсказуемым образом. Поэтому контроль негативных мыслей сегодня очень важен.

6. В этот день наши предки устраивали яркий и веселый праздник. Они готовили много вкусных, но постных блюд, веселились и радовались равноденствию. Поэтому и нам следует постараться провести этот день как можно ярче и веселее. Больше улыбайтесь, шутите, слушайте энергичную и веселую музыку

7. И ещё в день весеннего равноденствия следует прощать. Если в вашей жизни есть люди, которых вы не можете за что-то простить, то обязательно постарайтесь сделать это сегодня. Вот увидите, ваша жизнь от этого изменится только к лучшему!

С наступающим днём весеннего равноденствия! Пусть этот день принесёт вам только счастье и радость, а также благополучное будущее!

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