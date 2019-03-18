Объявлен кастинг на проект «Холостяк» — самое романтическое реалити в Украине. Каждую весну на телеканале СТБ зритель знакомится с завидным главным героем. А 25 девушек пытаются себя проявить, чтобы стать единственной для мужчины. Если и вы мечтаете стать участницей 10-го сезона проекта «Холостяк» — заполняйте анкету на сайте STB.UA.

Романтические свидания, искренние признания и незабываемые Церемонии роз ждут вас уже этим летом. Окунитесь в атмосферу настоящих чувств и эмоций, заполнив анкету на участие в проекте «Холостяк»-10. Не упустите свой шанс познакомиться и построить особенную историю любви с главным Холостяком Украины.

Даты проведения кастингов на 10 сезон проекта «Холостяк»:

6–7 апреля – Харьков, Одесса

13 апреля – Львов, Днепр

20–21 апреля – Киев

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