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Какой образ Андрея Фединчика вам нравится больше? (Голосование)

18.03.2019

Звезда украинского кино Андрей Фединчик в который раз появляется на телеканале СТБ. В сериале «За витриной» актер сыграл очень богатого мужчину Владимира. А уже в новой картине «Зоя» Андрей перевоплотился в простого работягу Олега. Какой образ Андрея Фединчика вам нравится больше?

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