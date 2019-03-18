Дмитрий Гаврилов: биография, творчество и все новости об актере
Дмитрий Гаврилов – популярный украинский актер. В сериале «С волками жить», который скоро появится на экранах телеканала СТБ, Дима исполняет роль убийцы Кости. Свежие новости о жизни Дмитрия Гаврилова и факты его биографии найдете в материале.
Полное имя: Дмитрий Алексеевич Гаврилов
Дата рождения: 1 июля 1982 г.
Место рождения: Киев
Деятельность: актер театра, кино и дубляжа
Место проживания: Киев
Образование
Дмитрий Гаврилов родился в Киеве. Окончив школу, пошел учиться в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Уже в 2004 Дима окончил учебу и снялся в своей первой киноленте. Он также часто играет в театре, среди его работ – «Заводной апельсин» Энтони Берджесса (там Дмитрий играет сразу три роли) и «Депо северное» Василия Сигарева.
Больше по теме: Анастасия Рула: биография, творчество и все новости об актрисе
Начало актерской карьеры
Первый фильм Дмитрия Гаврилова был короткометражным («Кордон»). В 2004 он также сыграл эпизодическую роль в «Охоте за тенью». После успеха в «Кордоне» Гаврилов часто получал приглашения сыграть в короткометражках.
Однажды Дмитрий решил попробовать себя в дубляже. Кастинг прошел очень удачно: поначалу ему давали озвучивать эпизодические роли. Но через год Гаврилов получил большую роль – Пола Уокера в киноленте «Форсаж»-4.
Роли Дмитрия Гаврилова в кино:
2004 – «Кордон»
2005 – «Охота за тенью»
2006 – «Тайна маэстро»
2008 – «Река»
2009 – «Чудо»
2016 – «На линии жизни»
2018 – «Любовь под микроскопом»
2019 – «Зоя»
2019 – «С волками жить»