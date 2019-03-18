День весеннего равноденствия 2019 в астрономии означает завершение морозов и приход весны. Считается, что мысли способны изменить наше будущее. Что не стоит делать в день весеннего равноденствия 2019? Советы от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы» читайте в материале.

День весеннего равноденствия означает, что световая часть дня будет равна ночи. В Украине в 2019 году он наступит 20 марта в 23:58 по киевскому времени. Древние славяне считали, что в это время день и ночь, добро и зло противостоят друг другу.

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Людям в этот период стоит мыслить позитивно и визуализировать свои цели. Важно сфокусировать свое внимание на работе и будущих планах. Чтобы достичь желаемого, воплотить свои мечты и достичь гармонии с собой, важно знать, что нельзя делать в день весеннего равноденствия.

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия?

Не направляйте свое время и силы на пустые развлечения и бессмысленные действия. Четко определите свой план действий на будущее.

Не стоит выяснять отношения. Избегайте конфликтов и придерживайтесь нейтралитета во всем. Иначе негативная энергия направит свою разрушительную силу на ваши будущие цели.

Очистите свой дом и мысли от негатива и мусора. Окропите святой водой и опалите углы дома освященной свечой. Проведите генеральную уборку, не жалейте выбросить весь накопленный годами мусор. Он будет тянуть вас назад и помешает будущему развитию.

Отпустите все обиды и прекратите копаться в совершенных ошибках. Их уже не исправить. Простите всех, кто сделал вам больно, и себя самого. Совершать ошибки нормально, но важно их больше не допускать.

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Самое важное, что вы должны сделать, — мыслить позитивно. Это поможет избавиться от лишних тягостных эмоций и направит вашу жизнь к исполнению долгожданных положительных перемен.

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