День святого Патрика – традиционный ирландский праздник. Его принято отмечать громкими фестивалями, парадами и танцами ежегодно 17 марта. Куда пойти в Киеве на выходных 16–17 марта, чтобы ощутить дух Ирландии и Дня святого Патрика, – узнайте в материале!

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Покровитель Ирландии святой Патрик принес на языческий остров христианство и изгнал всех змей. Поговаривают, что змей на Зеленом острове нет по сей день. Ежегодно 17 марта в разных городах мира громко и весело отмечают День святого Патрика. Киев – не исключение. Мы приготовили подборку самых ярких и атмосферных мест.

Парад в День святого Патрика

17 марта с 15:00 до 22:00

С 15:00 – старт парада возле памятника Т. Шевченко напротив Красного корпуса Киевского университета им. Т. Шевченко.

С 17:30 – вечеринка в пабе «Чемодан» (ул. С. Петлюры, 20-Б).

Свободный вход

Ежегодный парад ко Дню святого Патрика пройдет под звуки флейт и барабанов. Чтобы с головой окунуться в атмосферу – нарядитесь в зеленые костюмы, нарисуйте на щеке зеленый клевер или просто возьмите флаг Ирландии. После парада планируется праздничная вечеринка со спецменю, играми и танцами.

Костюмированная вечеринка в День святого Патрика

17 марта с 20:00

Паб «Pro Rock Pub»

Свободный вход

На вечеринке в столичном пабе вы сможете не только отлично отдохнуть, но и выиграть приз за лучший костюм и сполна прочувствовать ирландский колорит. Кроме живой музыки, конкурсов и танцев, вы станете свидетелями установления личного рекорда паба по скоростному выпиванию пива.

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Ирландское «Что? Где? Когда?» в День святого Патрика

17 марта с 19:30

Ресторан «Sorbonne Restaurant»

Стоимость участия: 200 грн/чел., команда до 6 человек – 1500 грн, полная команда для игры из 6 человек – 1200 грн.

В столичном ресторане пройдет тематический турнир «Что? Где? Когда?» в честь Дня святого Патрика. Если у вас нет возможности собрать команду – не беда. Вы также сможете сыграть за «рандом-столом» в команде других таких же игроков.

Выступление группы «O’Hamsters» в День святого Патрика

17 марта с 20:00

Паб «Docker Pub»

Стоимость: от 150 грн

Заведение предлагает отметить День святого Патрика вместе с группой «O’Hamsters». Музыканты исполнят песни в стиле кельтик-панк. Почему бы не потанцевать под колоритную музыку с элементами классического ирландского панка?

Ирландские бары

17 марта

Ирландский праздник в ирландском пабе – идеальное решение! Заведения столицы готовят различные специальные предложения в День святого Патрика. Обязательно с ними ознакомьтесь. Например, пабы «O’Connor’s» и «O’Brien’s Irish Pub» предлагают живую музыку, интересные конкурсы с призами, ну, и вкусное ирландское пиво, куда без него.

Ощутите весь колорит Ирландии и веселитесь в День святого Патрика!

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